31歲「護理系女神」謝侑芯驟逝 曾自爆被王姓CEO追求

有「護理系女神」稱號的網紅謝侑芯30日傳出前陣子在海外工作時，不幸因為健康因素過世，享年31歲。今年6月她才在社群發文，透露自己曾被某位王姓CEO追求過，引起網友猜測男方身分。

網紅謝侑芯驟逝。（圖／取自IG @irisirisss900）

謝侑芯6月21日曾在Threads發文說，很多人都在討論王先生的新聞，她沒打算說什麼內幕，畢竟多年沒聯絡，但看到媒體一邊倒的聲音，這陣子忽然浮現自己親身的感受。

謝侑芯進一步透露，該名CEO約5年前對她溫柔有禮，「從沒讓我感覺被安排也從未讓我困擾」，雖當時婉拒對方的追求，但不是因為他不好，而是選擇了自己的路。

謝侑芯 6月才透露曾被某位王姓CEO追求 。（圖／取自IG @irisirisss900）

謝侑芯表示，他不是新聞裡被塑造成的那種壞CEO，「他對家人、對當時的我，從不小氣，反倒是體面與心軟同時存在，人無完人，他值得被公平記住」。

對此，許多網友紛紛留言猜測CEO的身分，還質疑謝侑芯在蹭熱度，「我知道你說誰，不過不必蹭流量，真的很缺德」、「他人蠻好的有多給錢都算好」、「流量蹭得飛起」。

