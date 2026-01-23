31週孕婦胎盤剝離急產！早產兒全身發紫無呼吸搶救成功

一名懷孕僅31週又3天的產婦突發胎盤早期剝離合併大量出血，胎心音急速下降，醫療團隊緊急剖腹生產。蔡小弟出生時未發出哭聲、沒有自主呼吸，全身發紺，經搶救後轉入新生兒加護病房。

住進加護病房後，醫療團隊為蔡小弟插管使用呼吸器，並給予抗癲癇藥物與靜脈全營養支持。初期他對外界刺激幾乎沒有反應，完全仰賴維生設備維持生命。在醫護人員密切照護下，蔡小弟逐漸展現強韌的生命力，活動力慢慢增加，也開始恢復自行呼吸。後續腦部超音波檢查顯示，診斷為重度缺氧缺血性腦病變。

衛生福利部桃園醫院新生兒科醫師董奕伶表示，新生兒缺氧缺血性腦病變多發生於分娩前後，當胎兒與母體之間的氧氣交換不足或血流受阻時，容易造成大腦及其他器官缺氧、缺血的損傷，也就是俗稱的周產期窒息。臨床上常見症狀包括意識改變、肌肉張力異常、活動力不足、延遲哭泣、神經反射不佳，甚至出現抽搐等情形。

董奕伶指出，依國際統計，約每一千名活產新生兒中，就有一至八位可能發生此類狀況。高風險族群包含孕期有慢性高血壓、嚴重子癲前症、胎盤早期剝離，以及生產過程中合併感染風險的孕婦。

治療方式會依新生兒的孕週而有所不同，足月新生兒可在出生六小時內接受低溫療法，透過將體溫控制在33至35度之間、持續72小時，以減輕腦部傷害，之後再緩慢回溫，而早產兒則以支持性治療與密切監測為主。

新生兒加護病房護理師林君頤提醒，周產期窒息是造成新生兒死亡與神經後遺症的重要原因之一，準父母在懷孕期間務必定期產檢，留意胎動變化，若出現產前出血、子宮收縮異常或其他不適症狀，應儘早就醫檢查。對於本身有高血壓、糖尿病等慢性疾病的孕婦，更需加強飲食與生活管理，避免菸酒，並確保充足休息。

林君頤強調，若寶寶確診缺氧缺血性腦病變，出院返家後仍須密切觀察生命徵象，並及早介入復健治療，才能將可能的後遺症降到最低，為孩子爭取更好的成長機會。

