31 坪新古屋重新定義生活美學!侘寂混搭藝術風打造療癒夢想家

小編帶你看好宅

新古屋多指屋齡約 5 至 10 年、仍未曾入住的房屋，兼具新成屋的未使用狀態與中古屋的親民價格，因而成為許多購屋族心中的高 CP 值選擇。今天要跟大家分享的這間31坪新古屋，居住者為兩位大人。銘家室內設計在簡約侘寂的基底上，點綴藝術塗料，讓空間在極簡與層次間曲的平衡，也讓屋主二人心中的夢想家走入現實。



原先玄關一進門便直視餐廚，因此在裝修時特別設置一道清玻隔間屏風，重新梳理出 L 型動線，不僅提升隱私，也化解開門見灶的疑慮。走入公領域後，櫃體延伸至側邊樑下，格柵與木質以疏密節奏交織，創造具有律動感的視覺層次，同時完善收納機能。櫃體與電視牆的銜接，由弧形修飾，巧妙隱去銜接處的銳利。低調內斂的特殊漆，蘊含內斂層次，懸浮電視櫃身姿輕盈，機能完善。



開放式餐廳捨棄傳統明亮直射的照明方式，改以軌道燈做局部點光，為空間營造更具層次的氛圍。側邊牆面配置鐵件層架，可陳列珍藏藝品，成為餐廚區中的優雅端景。廊道另一側為輕食吧台區，側邊設有整面頂天櫃，並以色彩調和，讓實用的收納機能，能與大空間美學相融。另一側則規劃電器櫃與冰箱區，使動線與機能井然有序。



小編的最愛

主臥延續公領域的色彩脈絡，以灰色特殊塗料堆疊細膩層次，在沉靜中展現豐富表情，避免同色系空間過於呆板。床尾立面規劃低檯度收納櫃，既讓出完整的電視牆面，也兼顧日常收納。更衣間同樣以低檯度櫃體沿窗配置，保留採光優勢的同時完善機能。次臥的衣櫃則採黑玻門片設計，在維持隱私之餘，也不會造成視覺壓迫。

銘家室內設計／許瓊櫻

地址：桃園市桃園區同德二街158之6號7樓

電話：0955587260

Email：mj2182130@gmail.com

