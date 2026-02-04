310西藏抗暴67週年 藏台連線示警中共「跨境鎮壓」：威權黑手已伸向海外

「為西藏自由而騎（Cycling for a Free Tibet）」，至今已邁入第16個年頭。 圖：藏台連線提供

[Newtalk新聞] 今年適逢 310 西藏抗暴日 67 週年，同時也是西藏台灣人權連線（藏台連線）成立 10 週年。由藏台連線秘書長札西慈仁於 2011 年發起的行動「為西藏自由而騎（Cycling for a Free Tibet）」，至今已邁入第 16 個年頭。藏台連線今（4）日偕同多個人權團體，從台北 228 公園出發，騎乘至立法院群賢樓前召開記者會，正式宣布「為西藏自由而騎 2026」系列行動展開，呼籲台灣社會持續關注西藏日益嚴峻的人權危機。

廣告 廣告

藏台連線指出，中國解放軍於 1949 年開始入侵西藏東部，並於 1951 年迫使西藏政府簽訂《十七條協議》。1959 年 3 月 10 日，西藏首都拉薩爆發大規模抗暴運動，超過萬人走上街頭示威，進而掀起全西藏的反抗行動。中共隨後以武力血腥鎮壓，迫使第十四世達賴喇嘛及約八萬名藏人流亡印度。自此，3 月 10 日被定為「西藏抗暴日」，成為全球藏人凝聚集體記憶與反抗意志的重要日子。

藏台連線強調，近年中共對西藏的迫害已由直接武力鎮壓，轉為更隱蔽、系統性的文化滅絕。目前西藏境內有超過百萬名藏族孩童被迫進入「寄宿學校」，長期與家庭分離，無法學習母語與自身文化，透過大規模強迫同化政策，試圖從根本切斷西藏的文化與認同。

此外，中共的打壓也早已不限於西藏境內，所謂「跨境鎮壓（Transnational Repression）」正持續伸向流亡藏人社群。透過監控、恐嚇，以及威脅西藏境內家屬安全，中共企圖讓海外異議聲音噤聲。藏台連線指出，台灣同樣長期面臨中共假訊息與軍事威脅，對於這種威權政權的對外擴張，台灣社會更能感同身受。

藏台連線也提到，去年為達賴喇嘛尊者 90 歲生日，尊者已正式宣布，未來將會有第十五世達賴喇嘛繼任，且唯有第十四世達賴喇嘛所創立的「甘丹頗章信託基金會」才具備認定轉世靈童的正當權力。然而，中共作為一個「無神論」政權，卻試圖透過法律與政治手段干預藏傳佛教的轉世制度，企圖徹底掌控西藏的宗教與精神核心。藏台連線呼籲國際社會與台灣政府，應尊重尊者與藏人的自主決定，反對中共的政治干預。

「為西藏自由而騎」發起人、藏台連線秘書長札西慈仁表示，「Cycling 除了騎腳踏車，也象徵循環與持續不斷。藏人流亡已超過一甲子，但我們從未放棄。做一個台灣人已經很不容易，作為一個西藏人更是非常、非常不容易。西藏是西藏人的西藏，台灣是台灣人的台灣，這兩句話看似理所當然，背後卻是無數血淚。台灣人應該最能體會藏人的感受，希望台灣朋友能與我們站在一起，為受壓迫的人發聲。」

藏台連線說明，自 2 月 4 日台北首騎後，直至 3 月 10 日西藏抗暴紀念日前，每個星期三都將在台北持續進行騎乘行動；3 月 1 日也將移師高雄，展現全台串聯聲援西藏人權的行動力量。藏台連線邀請民眾一同加入「為西藏自由而騎」，也是為台灣而騎，共同傳遞對自由不滅的渴望。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金大鈞觀點》國籍不是口誤！是誠信測試 李貞秀別把台灣人當笨蛋

專論》不信任川普而轉向中國？歐洲外交的戰略誤算