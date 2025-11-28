311億一鍵啟動！機器人大聯盟RIA立馬成軍 帶機器人大軍衝進台灣每個場景

機器人跨域共創聯盟，要讓機器人能真正下場工作，從餐廳到醫院全面擴散。圖／達明示意圖

機器人跨域共創聯盟（RIA）今（28）日正式成立，目標很明確：把台灣各路機器人技術整合起來，一起衝智慧化時代。隨著全球AI、感測、物聯網等技術越跑越快，機器人已經不只是工廠協作，而是未來生活、產業升級的核心戰力。

台灣本來就在ICT和精密製造領域有超強底子，從AI、感測器、控制系統到整機整合都有完整供應鏈，是發展智慧機器人的最佳起跑點。為了加速跨產業合作、把技術真正導入各種場域，台北市電腦公會和台灣物聯網產業技術協會這次攜手成立「機器人跨域共創聯盟」，希望把研發、應用、到落地實證一次帶起來，讓台灣的機器人產業整套升級。

事實上，智慧機器人以明確載入於政府的「AI新十大建設」項目，國發會主委葉俊顯日前對外表示，明年編列相關預算311億元，目標鎖定的是在2040年創造15兆元的產值、以及50萬個「高薪」就業機會，讓台灣在AI生態系中繼續處在關鍵地位。而各種智慧機器人就是最好的落地應用。

機器人跨域共創聯盟成立的目的很簡單，從「真的有誰需要機器人？」這個問題開始出發。交通、旅館、餐廳、物流中心、醫院、工廠巡檢等這些不同場景，都有著完全不一樣的痛點，聯盟要做的，就是把這些需求整理起來，再把能做機器人的公司、軟硬體解決方案、AI技術一起拉進來，讓需求方跟供應方能直接對上線。透過「需求驅動×解方媒合×接軌國際」的方式，把機器人變成真正能用、用得起、用得好的工具。

台北市電腦公會副總幹事黃益豐也說得很白，聯盟會把台灣各種場域的需求逐一盤點，像哪裡需要送餐的機器人？哪裡需要照護機器人？哪裡需要巡邏或檢查設備的機器人？再找出技術端卡卡的點在哪裡？還缺什麼功？目標就是讓供需對接上、做出能賣、能落地的產品。

更重要的是，當這些需求被看見之後，還能回頭給政府提供政策建議，讓整個智慧機器人環境更好、更快、更友善。換句話說，就是要讓機器人真正走進生活、走進產業。



