311大地震後已停機逾14年！ 日本再度重啟全球最大核電廠

日本東京電力公司重啟柏崎刈羽核電廠6號機組核反應爐。（圖／達志／美聯社）

日本東京電力公司9日正式公告，已於下午2時重啟位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組核反應爐，目標是在3月18日恢復商業運作。據悉，該廠是全球最大核能發電廠，但在2011年3月11日芮氏規模9.0大地震後，已停機超過14年。

綜合外媒報導，東京電力公司發布聲明表示，6號機組已在當地時間9日下午2時重新啟動，計畫逐步提升輸出功率，並於16日恢復發電和輸電，20日起將進行異常檢查，預估在3月18日恢復商業運作。

事實上，東京電力公司曾在1月21日晚間嘗試重啟該機組，但1月22日凌晨剛過，系統就響起警報，機組重啟作業緊急喊卡。東京電力公司對外說明，這是因為警報系統偵測到馬達中一條電纜中的電流發生了輕微變化，但仍在安全範圍內，經過檢查及調整，確認能夠正常運作。

報導指出，日本政府目前正積極轉向核能，希望減少對進口化石燃料的依賴，並於2050年達成「碳中和」目標，並滿足人工智慧（AI）的能源需求。日本首相高市早苗選前亦主張推動核能來重振日本經濟，而她也在8日帶領自民黨在眾議院大選中贏得壓倒性勝利。

在2011年3月福島第一核電廠事故發生之前，日本54座核反應爐提供了全國約30%的電力。然而，在事故發生後，日本的核電生產也被迫停止。如今，日本已有14座核反應爐逐步恢復運作。

