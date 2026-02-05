311大地震15周年 橘色惡魔校友團集結來台「用音樂感謝台灣」 門票2/10開賣

台北市 / 林彥廷 綜合報導

今年是 311 東日本大地震 15 周年，文化總會表示，橘色惡魔 121 期校友樂團將用音樂感謝台灣，續寫台日友情新篇章，特別訂於 3 月 11 日舉辦 2026 來台音樂會，門票將於 2 月 10 日於 OPENTIX 正式啟售。

​文總表示，當年登上台灣國慶大會的 121 期學長姊們，去年從學校畢業，踏上了嶄新的大學生活。為感謝當年台灣朋友向日本伸出援手，近 30 名 121 期學長姊以「橘色友誼AlumniBand（校友樂團）」之名重新聚首，今年 3 月將重返台灣和大家再度見面。

文總提到，在玉山銀行與文總的支持下，本趟來台將與 2025 WAMSB 世界樂旗大賽冠軍— 建中樂旗聯隊 Chien Kuo High School Marching Band 展開跨國交流，以學長姊的身分分享經驗，傳遞對音樂的熱情。

​文總指出，此外，特別訂於 3 月 11 日舉辦 2026 來台音樂會，命名為「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」，意為「橘色羈絆與情誼」，紀念橘高校吹奏樂部每一次來台灣，讓台日友情一點一滴更加深厚。2026 來台音樂會將於 2 月 10 日中午 12:00 在 OPENTIX 正式啟售。

