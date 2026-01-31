311大地震15週年 日本感謝台灣長年相挺

即時中心／張英傑報導

台日友誼持續加溫！我國駐日代表李逸洋日前出席日本外務省與福島縣合辦的晚宴活動，代理主持的外務副大臣堀井巖致詞時指出，今年為311大地震15週年，並特別提及台灣已於去（2025）年全面解除福島等5縣食品進口管制；福島縣知事內堀雅雄也感謝台灣長年支持復興，並肯定台灣旅客帶動地方觀光。







李逸洋日前出席由日本外務省和福島縣在外務省飯倉公館合辦的晚宴「幸福之風・福島─從復興邁向嶄新的未來─」，由於活動目的在協助宣傳福島魅力，推廣福島的觀光、農林水產品等，出席的貴賓以各國駐日使節為主，約有160人參與盛會。

代理主持的堀井巖致詞時指出，今年是日本311大地震15週年，感謝內堀知事及福島縣民致力推動該縣復興，並特別提及台灣已於去年全面解除福島等日本5縣食品進口管制，表示日本將持續努力對外宣傳說明，以消除他國對日本食安的疑慮，盼與駐日使節共促福島復興及發展。

活動進行中，李逸洋向內堀知事致意，表示期待福島縣推動復興工作順利，也希望去年11月台灣解除福島等5縣食品進口管制，有助加速災區的重建復原工作；內堀知事則回應，台灣不僅當年對日捐款排名世界第一，亦長年支持福島縣復興事業，特別是台灣虎航直飛福島包機航線近期將滿2週年，許多台灣旅客的造訪帶動福島觀光，對此深致謝忱。

311大地震重創福島、宮城、岩手等東日本地區，台灣對震災捐款逾200億日圓（以當時匯率約新台幣68.5億元），同時也提供許多支援，展現患難相扶的情誼。

