311大地震15週年 橘色惡魔校友樂團來臺演出

記者劉昕翊／綜合報導

今年是311東日本大地震15週年，日本京都橘高校吹奏樂部近30位121期畢業學長姊，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發性籌劃於3月來臺演出，將與臺北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦「2026來臺音樂會」，2月10日開始售票。

連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞的橘高校吹奏樂部，民國111年首次受邀來臺，在臺掀起一陣「橘色旋風」。文化總會表示，音樂會主題命名為「オレンジの絆—橘色友誼─臺日有情」，意為「橘色羈絆、橘色的情誼」，紀念橘高校吹奏樂部每次來臺，都一點一滴加深臺日友情。

恰逢311地震15週年，為感謝當年臺灣朋友伸出援手，橘高校吹奏樂部121期校友樂團特別選於3月11日，舉辦「オレンジの絆—橘色友誼．臺日有情 2026來臺音樂會」，向長期支持的臺灣粉絲獻上最誠摯的感謝。

橘高校吹奏樂部教練島奈央表示，回望這15年的歷程，深深感受日本與臺灣之間的友誼羈絆更加深厚與堅定，透過這次的演出，哪怕只是一點點，將這份感謝及對兩國友誼長存的祝福傳達給大家，將感到無比幸福。

「オレンジの絆—橘色友誼．臺日有情 2026來臺音樂會」3月11日晚間7時30分，在臺北表演藝術中心大劇院演出，門票將於2月10日中午12時在OPENTIX兩廳院文化生活平臺啟售，更多資訊請鎖定文化總會社群平臺。

