311大地震15週年 橘色惡魔校友樂團將來台演出

（中央社記者王寶兒台北5日電）今年是311東日本大地震15週年，日本京都橘高校吹奏樂部近30名畢業同學，懷抱對台灣的情感，以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發籌劃3月來台演出。

在玉山銀行與文化總會支持下，「橘色惡魔」畢業學長姐團此行將與台北市立建國高中樂旗聯隊跨國交流，並於3月11日舉辦2026來台音樂會。文總今天透過新聞稿說明，本次來台音樂會主題命名為「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」，意思是「橘色羈絆、橘色的情誼」。

回顧「橘色惡魔」近年訪台足跡，從2022年首次受邀來台便成為史上第一個登上國慶大會的國外表演團體，隔年則在高雄夢時代、台北西門町舉辦盛大的踩街遊行，並登上國家音樂廳舞台舉辦單獨售票音樂會，成功在台掀起一陣「橘色旋風」。連續2年都參與其中的同學正是此次將來台的成員。

將擔任指揮的鎌田表示，這次能和熟悉的夥伴們再次前往最喜愛的台灣演出，內心感到無比幸福。她深刻感受到，即使語言不通，心靈也能透過音樂緊緊相連，「台灣之行是我一生難忘的回憶，雖然這次是26人的編制，但我們會展現不輸給大編制的氣勢，為大家帶來明亮且能量滿滿的舞台。」

此次「橘色惡魔」校友們訪台特別選在311週年紀念，橘高校吹奏樂部教練島奈央再度感謝台灣向日本伸出友誼的手，即使15年光陰流轉，這份深厚情誼始終感念於心。

島奈央說：「回望這15年的歷程，我深深感受到日本與台灣之間的友誼羈絆更加深厚與堅定。若能透過這次的演出，哪怕只是一點點，將這份感謝及對兩國友誼長存的祝福傳達給大家，我將感到無比幸福。」

「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情 2026來台音樂會」3月11日晚上7時30分，將於台北表演藝術中心大劇院演出，門票於2月10日中午12時在OPENTIX兩廳院文化生活平台正式啟售。（編輯：李亨山）1150205