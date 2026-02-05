311滿15年！「橘色惡魔」畢業生辦音樂會謝援手：讓台日友情更深厚

311東日本大地震將滿15週年，許多日本團體也會在這時發聲，感謝台灣民眾當時伸出的援手。而深受台灣民眾喜愛的超人氣「橘色惡魔」121期畢業學生們更組成校友樂團，將在3月來到台灣，用音樂來向台灣說謝謝。

根據中華文化總會消息，當年登上台灣國慶大會的121期「橘色惡魔」，去年從學校畢業，踏上了嶄新的大學生活。而為感謝當年台灣朋友向日本伸出援手，近30名121期的學長姐以「橘色友誼AlumniBand（校友樂團）」之名重新聚首，今年3月將重返台灣和大家再度見面。

他們特別訂於3月11日舉辦音樂會，並將它命名為「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情」，意為「橘色羈絆與情誼」，紀念橘高校吹奏樂部每一次來台灣，讓台日友情一點一滴更加深厚。

121期「橘色惡魔」組成校友樂團，將在3月來台舉辦音樂會。圖／翻攝自文總臉書

