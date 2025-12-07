313週年高雄岡山三山媽祖、白沙屯媽祖聯合賜福 發「媽祖平安券」

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

為慶祝建廟三一三週年，高雄岡山壽天宮於12月6日至7日，隆重舉辦「高雄三山媽祖會 白沙屯媽祖贊境 賜福遶境活動」。廟方首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮兩大高雄在地宮廟，形成「三山媽祖」齊聚的盛況，更特別北上恭迎苗栗白沙屯拱天宮媽祖南下贊境，吸引近十萬名虔誠信眾參與。

岡山壽天宮媽祖神尊（圖／翻攝自岡山壽天宮粉絲專頁）

適逢建廟313週年，因「313」這個特殊的數字啟發了此次邀請「三山媽祖」（旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮、岡山壽天宮）齊聚岡山的動機，希望透過這次聯合祈安賜福遶境，為岡山地區帶來更多祝福與繁榮，並凝聚地方向心力。高雄市經發局以「文化帶動經濟」的思維，比照近年成功推動「演唱會經濟」的模式，全力支援此次遶境活動。市府特別設計了一萬份面額50元的「媽祖平安券」專屬票面，並於12月6日在壽天宮廟前廣場限量發放，希望能讓「人潮變商機」。

限量媽祖平安券（圖／翻攝自岡山壽天宮粉絲專頁）

面額50元的媽祖平安券（圖／翻攝自岡山壽天宮粉絲專頁）

岡山壽天宮（圖／翻攝自岡山壽天宮粉絲專頁）

這項創舉獲得岡山區公所大力協助，已招募近百間在地商家響應參與。平安券使用期限自12月5日至12月9日，信眾可持券至合作商家或遶境期間壽天宮後方美食區消費。戴主委也盛讚平安券的設計，能有效引導香客走進岡山市區，支持在地店家，形成宗教文化與地方經濟的良性循環。

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

