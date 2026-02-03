3156億國艦國造？陳揮文揭紅區裝備拼裝真相：都騙你的

國艦國造後續追加預算高達數千億，遭外界質疑。圖為海鯤號去年7月3日完成第三次浮航海試後檢整。（台船提供）

國防部近日公布〈民國114年度下半年列管軍品清單〉，其中為強化國艦國造戰力，國軍預計興建潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、大武級救難艦等6型艦艇的後續艦，總預算約3156億元。媒體人陳揮文直批國艦國造都是拼裝車，都是洗腦話術。

陳揮文3日在《新聞大白話》節目表示，看到〈推國艦國造，6型後續艦編3千億〉這種新聞，不曉得其他國家船艦一艘多少錢？我們每次都比人家貴，但是沒有辦法。要理解，這些都是話術，「這是騙你的！」這些「紅區裝備」我們都做不出來，都是跟人家買，拼裝起來的。

陳揮文質疑，這樣跟你說「國艦國造」？現在朝野吵1.25兆國防特別預算要不要付委，反正都是債留子孫。賴清德2日用這種抱怨式的，要大家「全民評評理」，去罵在野黨的時候，真的看不懂，國民黨跟民眾黨有什麼退讓的空間？

陳揮文質疑，總統都直接跟你嗆了，賴清德不好意思罵立法院長，只好說「請託」，請韓國瑜去主持公道，怎麼會把話講成這樣？因為現在預算、法案就全部僵在那裏，我們真的要去編列這些預算，跟民進黨妥協嗎？

陳揮文直言，最好的方法，就是一路吵下去，中央政府總預算也不要付委，TPASS也卡在那裡，軍購也卡在那裡，一路卡到2026年底，九合一選舉很快就到了，那就選舉的時候「大家來輸贏」。地方選舉選完之後，看誰的黨主席要下台，然後2027年很快就是總統跟立委提名，「我是覺得由選票來決定就好了！」最後讓民眾來檢驗。很多人被洗腦，花很多錢買軍購、台灣就安全，那編2.5兆預算就好了？

