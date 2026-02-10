即時中心／徐子為報導



今（10）日民進黨內台北市議員初選登記最後一天，北市黨部統計，共32人登記搶25席，包含現任議員17人、首次投入初選15人。其中，有4選區要進行民調初選。





下屆選戰，民進黨台北市議員共提名25席，分別為第1選區（士林北投）5席，第2選區（內湖南港）4席、第3選區（松山信義）4席、第4選區（中山大同）4席、第5選區（中正萬華）4席、第6選區（大安文山）4席。



媒體《中央社》報導整理綠營各選區情況，第1選區（士林北投）5名現任民進黨台北市議員包含陳賢蔚、林延鳳、陳慈慧、鍾佩玲、林世宗皆登記拚連任，無新人登記。不過，運動員紀政侄子、北市後港里長紀建漢在臉書宣布退黨，以無黨籍參選。



第2選區（內湖南港）2名現任議員王孝維、何孟樺爭取連任，另有前立委高嘉瑜、議員李建昌力挺的陳又新投入初選，此區為保守提名，預期皆可通過初選。



第3選區（松山信義）3名現任議員許淑華、洪健益、張文潔爭取連任；新人有呂瀅瀅、湧言會郭凡，形成5搶4局面。



第4選區（中山大同）老將新秀搶出頭，現任3名議員顏若芳、林亮君、陳怡君皆登記。新人有王世堅力推的賴俊翰、總統副秘書長何志偉的子弟兵朱政騏、新潮流推薦的李立聖、正國會的林子揚，7人爭4席。不過陳怡君日前已被民進黨廉政會停權，黨部主委張茂楠說，陳的登記資格是否符合後續由黨中央審查。



第5選區（中正萬華）現任2名議員劉耀仁、洪婉臻，新人則是新潮流馬郁雯、湧言會的康家瑋、正國會的張銘祐，此區席次為5搶4。



第6選區（大安文山）有現任2名議員簡舒培、王閔生，新人為湧言會劉品妡、綠色友誼高揚凱、泛英系陳聖文、財經名嘴徐嶔煌，預計新人有2席空間。





原文出處：快新聞／32人搶25席！綠營台北市議員登記截止 4選區要初選

