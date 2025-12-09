32元電鍋判刑後又一樁！桃園清潔工撿廢椅遭告貪污 法官判「無罪」

（記者石耀宇／桃園報導）近期台北市一名清潔隊員因將回收價值32元的電鍋贈與拾荒老婦遭依貪污罪判刑，引發社會議論。類似情況在桃園也曾出現，不過桃園清潔工遭控擅自將丟棄椅子帶回家一案，經法院一、二審審理後均認定不構成犯罪，最終判決無罪確定。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

判決書指出，楊姓男子自1998年起任職於桃園市八德清潔隊，負責駕駛資源回收車。2020年3月12日執行勤務時，他發現路旁有一張被棄置的黑色辦公椅，判斷為廢棄物後將椅子搬上回收車並帶回家中。事後遭檢方以《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪嫌提起公訴。

廣告 廣告

法院審理期間，首先釐清椅子是否屬於「公有財物」或「因職務持有之私人財物」。楊男辯稱該椅為無主廢棄物，並向環保局查詢確認屬大型垃圾，不具可回收價值。法院指出，既然環保局認定該物品不屬可回收項目，楊男載運並無違反市府與環保公司合作契約，也未造成市府短收權利金，行為難以認定為侵占。

一審法院認為，檢方指控的犯罪要件不足，楊男並未侵占公有財物，裁定無罪。檢方不服提起上訴，高等法院再次函詢桃園市環保局，確認該黑色辦公椅並非公有財物，也非因職務提供或保管的私有物品，因此不符《貪污治罪條例》相關構成要件。

二審法官指出，既然物品不屬公物，且楊男持有該物與職務無直接關聯，即無從成立侵占職務上持有財物之犯罪。最終高院維持一審見解，判處無罪，全案定讞。至於楊男是否有利用公家設備載運私人物品的情形，法院認為不在起訴範圍內，因此未進一步處理。

更多引新聞報導

腸病毒大流行！本週破1.1萬人就醫 桃園停課92班

年輕人拍片「教訓90多歲插隊阿伯」 影片一PO掀討論：你以為你很高尚？

