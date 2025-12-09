32元電鍋清潔員判刑、監委濫用公務車不辦？ 法律學者：北檢公信力受質疑

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

32元電鍋案引發社會強烈反彈後，圍繞《貪污治罪條例》的制度性問題再次浮上台面。真理大學法律系主任吳景欽今（9）日接受專訪指出，台灣司法在高官與基層公務體系之間的處理尺度出現落差，不僅凸顯威權年代立法架構，也反映出部分案件「情輕法重」的矛盾。他強調，政府在強調轉型正義時，司法者必須重新檢討自身角色，否則制度的不一致只會持續擴大社會觀感差距。

吳景欽他批評，若清潔隊員案件可以依法究責，那監委案件也應採取同等標準，否則司法公信將再受質疑。（示意圖／unsplash）

吳景欽今日在《中午來開匯》節目中指出，《貪污治罪條例》至今仍沿用戒嚴時期立法邏輯，以高度不信任為前提，對公務員刑度偏重、適用範圍過廣，和刑法公務員犯罪的規範重疊卻量刑落差巨大。他批評政府面對爭議時只調整刑度，卻不處理制度背後的結構性問題，源自法條設計不符罪刑法定與比例原則，改革應回到刑法，而不是以修補式方式回避核心矛盾。

針對32元電鍋案，吳景欽直言，「32元電鍋案有違法但絕對不是違反刑法」，首先，電鍋非公用財務，收垃圾本身是否具公權力性質？其二，清潔隊是不是公務員，貪污罪的前提是刑法的公務員。「用刑法公務員標準還是《勞基法》，公務員的保障比勞工更嚴密，我們平常是勞動契約，發生事情時卻用最嚴重的貪污罪條例。」收垃圾不涉法定職務權限，因此清潔隊員不適用貪污治罪條例。他並指出，另一件撿輪椅案卻判無罪，兩案之間的矛盾讓一般民眾感到憤怒，但法律界反而可能有「2/3贊成原判」，凸顯司法者自身必須反思。

吳景欽質疑：若以同一邏輯推論，「公務員曾經夾帶辦公室物品回家是否也應以此條例來依循？」侵佔公有財物即是10年以上刑期，若被檢舉，檢察官是否要一律起訴？至於電鍋估價如何得出32元，他引用學生說法指出，「司法院網站上有相關折舊率」才讓10年前的電鍋留下殘值，而桃園撿輪椅案無罪，是因輪椅價值被認定為零，而依據司法院網站折舊率不得為零，「環保局需要檢討廢棄物判決的規定」。

針對立委翁曉玲提出5萬元以下減輕或免除其刑的修正案，吳景欽認為，「要法制化，不是要除罪化」，現行法已能處理，減刑採《刑法》第59條，32元電鍋判決本身就引用過四項減刑規定，包括涉案金額不到5萬元、自首、配合偵查等，32元電鍋案已經使用此條，因此翁曉玲可以不用再修法，不是不能減，而是整套制度的方向錯了。

與基層清潔隊員的嚴厲處置形成強烈對比，監委濫用公務車連環爆卻多以輕縱或視為「私務行為」處理。李俊俋因被揭發載犬美容請辭獲准，蘇麗瓊、林郁容、王榮璋等人也遭點名後送紀律委員會，但司法是否同步啓動偵查，外界並未看到明確動作。吳景欽指出，廉政署114年6月公佈的資料顯示，相關使用時序可能與此類事件接近。他表示，本以為公務人員濫用公務車多半不會遭起訴，但廉政署很認真，檢索出的案例還蠻多的，然而司法對高官往往以不起訴或低度處理結案。



吳景欽批評，面對監委公務車事件，「北檢是否立案調查」成為外界第一疑問。他指出，台北地檢署過去被稱為「天下第一檢」，面對多數案件往往搜索迅速、行動積極，沒有證據也申請搜索，但此次卻未見主動偵辦，徬佛成了檢察官「口袋案件」。他強調，只要知悉犯罪嫌疑，檢方就有法定職責主動偵查，不應等待民眾告發，使司法公信受到動搖。

吳景欽說，清潔隊員過去撿拾廢棄電鍋仍遭判刑，但監委利用職務資源辦私事，檢方卻「可以慢慢辦」。他批評，若清潔隊員案件可以依法究責，那監委案件也應採取同等標準，否則司法公信將再受質疑。

綜合電鍋案、輪椅案與監委公務車事件，吳景欽認為，問題並不只在個別案件，而在於司法者是否理解自身的裁量責任。「最需要再教育的就是寫下相關判決的司法者。」他並警告，若連助理費議題最終都走向除罪化，在野如此，執政還得了，制度必須全面檢討，避免台灣司法落入大小眼惡循環。

