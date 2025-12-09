32元電鍋貪污案 立院已有5修法版本：得免除其刑

台北市清潔隊員好心將堪用電鍋贈送給拾荒老婦，士林地院一審判決引爆討論。 律師指拾荒老婦從來沒出現過，猶如幽靈抗辯，法官減刑已寬容。（圖為情境示意) 圖：Gemini 生成／ 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 台北市環保局一名黃姓清潔隊員，將回收殘值32元電鍋轉贈拾荒老婦，被檢方依貪污罪起訴，後經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發情輕法重質疑。朝野立委也紛紛提案修法，直到今日已有5個修法版本被提出，最輕都得免除其刑。

根據現行貪污治罪條例第12條規定，「犯第四條至第六條之罪，情節輕微，而其所得或所圖得財物或不正利益在新臺幣五萬元以下者，減輕其刑。犯前條第一項至第四項之罪，情節輕微，而其行求、期約或交付之財物或不正利益在新臺幣五萬元以下者，亦同」。

由於該法最輕本刑為5年，不符合刑法第235-1條最輕本刑3年以下之緩起訴處分。

雖然該案在起訴後，曾任法官的林石猛則為文表示，他在85年訴字第2580號貪污案，認被告公務員沖洗公家照片4幀附於投稿文章之行為侵害公家法益僅約值新台幣10元，實乃極為輕微細小的無心之過，因認其欠缺「實質違法性」，判決無罪。判決引述的則是參考我國最高法院74年台上4225號判決（擅用他人一張空白信紙，欠缺實質違法性，認不構成侵占罪）。不過，台北地院最後還是判決有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

因此，朝野立委紛紛提出修法，修法內容包括在貪污治罪條例第12調增定：

賴瑞隆等人提案：「得減輕其刑至其刑之三分之一或免除其刑」。

林倩綺提案：「減輕或免除其刑」。

蔡易餘等人提案：「在新臺幣一萬元以下者，減輕或免除其刑」。

王鴻薇等人提案：「減輕或免除其刑。」

另外，翁曉玲今日最新的提案則是，「減輕或免除其刑」。

不過，除了翁曉玲的提案還未提報院會外，其餘4個提案都排入司法及法制委員會等待排審。

根據我國刑法第二條規定，「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」等於該法如果修法完成三讀，清潔員的32元電鍋案，將因行為後之法律有利於行為人而適用之。

