32元電鍋贈拾荒婦案有多荒謬？民團嘆恐釀殭屍公務員：抓不到貪官反困住基層

​停砍軍公教年金法案成為立法院本會期朝野攻防焦點，軍公教年金改革爭端也讓公務人員人才荒、逃亡潮問題再度引發討論。近日台北市環保局黃姓清潔隊員因將回收電鍋轉贈給拾荒阿嬤，被檢方依貪污罪起訴，士林地方法院2日處黃姓清潔隊員有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴，引發社會譁然。對此，台灣公務革新力量聯盟（公革力）指出，擔心對小錯誤鬆手，國家的紀律就會崩潰的想法固然正義，但最後可能得到一群如「殭屍般」的官僚公務員。

台灣公務革新力量聯盟2日在臉書指出，清潔隊員轉贈拾荒老婦的電鍋案，聽起來荒謬，很多人仍堅持「勿以惡小而為之」，擔心一旦對小錯誤鬆手，國家的紀律就會崩潰，想法聽起來正義，然而在在現實中，這種對「小細節」的過度潔癖，不但沒能阻止貪污，反而掩蓋了真正的問題。

公革力表示，動用警察、檢察官、法官大量資源，只為了查辦一個沒人要、價值僅32元的廢棄電鍋，耗盡司法資源只為了抓出基層人員無心的小瑕疵；但與此同時，那些因決策錯誤造成的巨額浪費，或合法的利益輸送，卻往往被當成沒關係的行政疏失。公革力直指，若法律只對無權無勢的人嚴厲，卻拿真正有權勢的人沒辦法，那麼這種對「小錯」的堅持，其實變相保護了真正的壞人。

公革力進一步說，更糟糕的是，「零容忍」的氣氛可能讓公務員為了自保變得冷漠，當法律僵化到連「善意幫忙」都有罪時，等於告訴公務員「少做少錯」，把還能用的物資依規定壓爛銷毀叫「依法行政」，送給需要的人卻會變成「圖利他人」。最後，只會剩下不會有血有肉的公務員，只會是一群為了自保、機械式執行命令的官僚，「這原本是為了防弊而設下的嚴密法網，結果抓不到狡猾的貪官，反而困住了最笨拙、最老實、只想幫人的基層人員。」

