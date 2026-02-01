32年前這1天台灣進入新篇章！4人因「革命犧牲」

政治中心／綜合報導



歷史的厚度往往藏在日期的刻痕中！2月1日，這看似平常的日子，對台灣而言卻是充滿力量的一天，從19世紀末苗栗誕生的音樂先鋒張福興，到90年代史明將「獨立台灣會」戰線移回本土，乃至於21世紀高鐵通車實現的一日生活圈，「歷史上的2月1日」不僅見證了台灣在文化、政治與建設上的主體性建構，也串聯起台灣追求自由與現代化的奮鬥史。讓我們透過今日的視角，重新解讀這份屬於台灣人的集體記憶。

台灣首位留日音樂家誕生！張福興開啟本土民謠採集先河





歷史上的1888年2月1日，台灣音樂史上的先驅張福興於苗栗頭份出生。他不僅是第一位以官費赴日學習西洋音樂的台灣學生，更在1910年學成歸國後，執教於母校，也在台北二中（今成功中學）兼課，致力於推廣音樂教育與本土文化。

張福興為台灣首位音樂家。（圖／翻攝國家文化記憶庫官網）





除了教學以外，張福興最卓越的貢獻在於他對原住民音樂的熱忱，他出版的《水社化蕃杵音及歌謠》是台灣第一本原住民音樂採譜作品，為台灣民俗音樂的整理與保存奠定了深厚基礎，也因此成為台灣首位採集整理台灣原住民音樂作品的台灣音樂家，並在1934年前往勝利唱片擔任文藝長，為當時台流行歌曲界譜寫作品；而在1945年，日治時期結束後，他則擔任省立師範學校（現為國立台灣師範大學）音樂系教授外，同時主編國民小學音樂課本，退休後則仍以採集佛教音樂為志 ，直至1954年去世。

「獨台會」台北總部成立！史明返台推動主權運動新篇章





轉眼到1994年2月1日，這一天標誌著台灣政治運動的重要時刻，「獨立台灣會（TIA）」台北總部正式成立。該組織由傳奇人物史明於1967年在東京創立，長期堅持台灣民族主義與獨立運動，雖然台灣會成立於海外，但其實曾多次派員前往台灣進行「地下工作」，累積一共有4名獨台會成員「因從事革命工作犧牲死刑」，更有多達81人因此坐牢。

史明在1994年2月1日，宣布獨立台灣會的台北總部正式成立，為台灣主權運動，寫下新篇章。（圖／民視新聞網）





隨著台灣邁向民主化與政治黑名單解除，史明在1993年時，決定將總部由東京遷回台北，並在1994年2月1日，宣布獨立台灣會的台北總部正式成立，隨後更在高雄、嘉義、台中等地設立聯絡處，透過電台與車隊宣傳，深刻影響了當時的本土意識發展。

交通史重大里程碑！民進黨政府主導高鐵正式投入營運





除了文化與政治，2月1日在台灣現代交通史上也占有重要地位。2007年2月1日，在民進黨政府的主導下，台灣高速鐵路正式投入商業營運。這項重大的建設徹底改變了台灣的空間距離感，實現了「一日生活圈」的願景。高鐵的開通不僅是技術上的突破，更是帶動台灣西部走廊經濟發展與城鎮翻轉的關鍵引擎，成為國人生活中不可或缺的交通動脈。

2007年2月1日，台灣高速鐵路正式投入商業營運。（示意圖／民視資料照）





回望歷史展望未來：2月1日見證台灣主體意識的茁壯





縱觀這三個不同時代的2月1日，從19世紀末的文化啟蒙、20世紀末的政治覺醒，到21世紀初的基建轉型，展現了台灣社會不斷演進的過程。張福興用音樂紀錄土地的聲音，史明用行動捍衛主權理想，而高鐵則用速度串聯島嶼。這些發生在今日的歷史點滴，共同建構了現代台灣的樣貌，也提醒著我們在追求進步的同時，莫忘前輩在各個領域深耕的足跡。

