32年前遭酒駕攔腰撞上 坣娜重傷後遇記憶喪失、語言障礙……曾為想不起親姊名字痛哭

坣娜4年前在訪談節目上重談車禍經歷，透露自己記憶出現片段缺失，語言能力更是出現障礙，連閱讀都相當困難。（圖／翻攝YT／新聞思想啟）

59歲資深美聲女歌手坣娜過去曾唱紅歌曲〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲，今日卻傳出因紅斑性狼瘡病逝消息，讓不少粉絲惋惜不已。坣娜一生跌宕起伏，事業發展橫跨影、視、歌、主持等多重領域，享受過爆紅滋味，也曾遭遇電視台封殺。但她一生最大的轉折，當屬1993年遭遇的一場重大車禍。她多年後在訪談節目上重談起這段經歷，透露自己不僅昏迷兩天，記憶也出現片段缺失，語言能力更是出現障礙，連閱讀都相當困難，最終靠著每日練習才逐步恢復。

根據資料，1993年3月20日晚間，坣娜在參加完第28屆電視金鐘獎頒獎典禮後駕車返家，途中卻被一名超速闖紅燈的酒駕男子攔腰撞上，發生嚴重車禍。導致她脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，最後被送進急診室，但因為醫院沒有病床而被送回家中，隔天又住進另家醫院，昏迷2天終於甦醒，頭上僅縫了八針，醫師也檢查不出任何原因。半個月後即出院回家休養，過了一個月後又忍痛繼續工作。

在經歷這次重大意外後，坣娜的健康狀況就不時受到車禍後遺症困擾，在2000年後逐漸減少演藝工作，並將生活重心轉向瑜珈，一直到2021年才舉辦她出道多年的第一場、也是最後一場大型個人演唱會，並且在會後坦言「可能比較不會再接演戲與演唱的工作了」。

2021年演唱會前，坣娜曾接受資深主播陳雅琳節目《我是救星》專訪，她在節目中談起車禍後的影響，坦言自己事後出現了許多記憶片段缺失，甚至有時連姊姊的名字都叫不出來，讓她一度難過到在房間內痛哭苦笑對著鏡頭表示：「那些記憶就不見了，被清除掉、被刪除掉了。所以常常遇見很多人，我真的忘記你，請你們要見諒。」也透露自己甚至曾叫不出眼前姊姊的名字，大感挫折在房間痛哭。

除此之外，坣娜的語言能力也出現障礙，至今都無法再將台語說得流利，而閱讀能力更是發生劇變，「我看所有中文字都是框框」，也讀不出文字的發音，最終是靠著每天早上固定練習，才讓狀況逐漸改善。

坣娜更指出，她在車禍後第4年，意識到自己罹患了憂鬱症。當時她站在舞台上表演時，數度曾動念「想從台上跳下去」，後來才透過瑜珈學習與自己的病痛相處，進而考取瑜珈教師執照，重拾生活樂趣。2017年更是與交往3年的圈外猶太裔男友薛智偉結婚。不料才享受了幾年的幸福生活，卻又天人永隔，令人唏噓不已。

