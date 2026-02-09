32年老字號走入歷史！花蓮「包心粉圓專賣店」宣布歇業

包心粉圓專賣店。（合成圖／翻攝自Facebook／花蓮最速報）

陪伴花蓮鄉親走過32個年頭的在地甜品店「包心粉圓專賣店」，於昨（8日）在店門口鐵捲門貼出結束營業公告，突如其來的消息讓不少老顧客震驚又不捨，也讓花蓮街頭再少一處承載世代記憶的老字號。

據《TVBS新聞網》報導，店家近期在鐵捲門貼上「結束營業」的公告，並寫下「感謝32年長期支持與愛護，祝福大家馬年行大運、財源滾滾來。」老闆娘在社群平台上透露，這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候，並表示在反覆思考與整理心情之後，決定正式退休，為長達30餘年的經營歲月畫下句點。

廣告 廣告

她也強調，這並非一時興起或倉促之舉，而是經過審慎考量後所做出的決定，希望將時間留給生活，也留給自己，在人生下一段旅程中好好沉澱與休息。

在Google評論上擁有4.1顆星的「包心粉圓專賣店」，多年來不僅是許多在地人的共同記憶，也成為外地旅客造訪花蓮時的必吃名單。無論是學生放學後的一碗剉冰、炎炎夏日裡的一份清涼甜品，或是親友聚會時的飯後甜點，這一碗包心粉圓陪伴了無數人成長。

隨著歇業消息傳出，社群平台湧入大批留言表達惋惜與祝福。有網友感嘆「青春回憶又少了一塊」、「已經變成回憶」、「真的好不捨」，也有人幽默地說「QQ老闆娘退休啦～～」。更有忠實顧客表示，「我從小到大都只吃你們這間，如今要退休了真的好不捨，但還是祝福你們。」

也有網友不甘心地喊話，希望老闆娘能將店面頂讓給有興趣的人傳承這份味道，「拜託老闆娘頂讓給有興趣傳承花蓮唯一好吃的包心粉圓，記得以前看到店門口有觀光客選擇要吃哪間包心粉圓，我都一定跟他們說這間比較好吃。」另有人提醒，「老闆娘退休了！現在沒開了！不用特地跑一趟。很好吃的說，有點可惜。」

對此，老闆娘也強調，這段旅程走到可以休息的時候，感謝每1位曾走進店裡的客人，正因為大家的支持與陪伴，這間小店才有溫度與故事。不論是熟悉的笑臉，還是短暫的相遇，都成為心中珍貴的回憶。最後，她向所有顧客道謝，並祝福大家未來的日子都能平安、順心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

情色教主雪碧「被關小黑屋」強翻裸照 新加坡當局證實遣返：拒絕入境