32年青棒強權明年熄燈 穀保家商棒球隊球員「集體轉學」三重高中

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穀保家商棒球隊。資料照。取自臉書。



擁有32年歷史、培育無數職棒及旅外好手的新北市青棒強權穀保家商棒球隊，確定將隨著學校轉型走入歷史。不過，球隊香火並未中斷，現有球員預計集體轉學到新北市立三重高中，延續球隊運作，象徵球隊榮耀傳統的經典「穀保藍」球衣色系也會保留下來，讓穀保精神得以傳承。

受到少子化等因素影響，穀保家商校方日前宣布，規劃自2027年起停招職科與體育班，未來將轉型為精緻高國中小學。消息曝光後，外界也高度關注穀保家商棒球隊的未來發展。當時校長嚴英哲表示，球隊後續規劃仍在研議中，而穀保棒球隊創辦人蔡明堂則強調，球隊不會解散。

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蔡明堂透露，教育局6月8日召開會議後，已確認穀保家商116學年度就會停招，目前教育局、體育局及三重高中正持續協調相關轉銜事宜。未來穀保家商棒球隊現有球員即將轉學到新北市立三重高中，繼續接受完整訓練與參與各項比賽。

蔡明堂表示，三重高中棒球隊會從116學年度開始招生，目前正朝向成立獨立棒球班方向規劃。由於獨立棒球班規定每個年級至少需有15名學生，因此將以成立專屬棒球班為目標，讓課程安排及訓練規劃更具彈性與完整性。

若程序順利完成，現階段高一、高二球員預計明年暑假集體轉學到三重高中，且同步招收新一屆新生，延續科班棒球隊體系，球員仍可正常參加高中棒球聯賽等各項正式賽事。

穀保家商棒球隊成立至今已走過32年輝煌歲月，長年穩居台灣青棒強權之一，培育出眾多知名球星，包括已故球星張誌家、鐵捕高志綱，以及陳冠宇、林昱珉、孫易磊、林家正、潘傑楷等好手。2024年世界棒球12強賽中，台灣隊奪下冠軍，「穀保幫」球員的優異表現更被視為關鍵力量之一。

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