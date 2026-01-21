32歲上班族鼻水流不停 「1微創手術」告別衛生紙不離身

【健康醫療網／記者陳靖安報導】32歲的吳小姐，長期飽受鼻過敏之苦，每天早晨起床後噴嚏不斷已是日常，工作時更得隨身攜帶整包衛生紙，嚴重影響社交與生活品質，甚至還出現耳悶與慢性咳嗽，嘗試多年藥物治療仍反覆發作。後來經台北中山醫院耳鼻喉科林鴻穎醫師評估，建議其接受「微創後鼻神經阻斷手術」，耗時30分鐘，術後兩周便明顯感受到鼻子敏感度降低，讓她終於擺脫「鼻水狂流、衛生紙不離手」的宿命。

台灣鼻過敏盛行率高 濕熱氣候與污染是主因

林鴻穎醫師指出，台灣氣候潮濕，加上空氣污染嚴重，國內民眾過敏性鼻炎相當常見，盛行率約2至3成，年輕族群更高，平均每5人就有2人受害。慢性鼻炎不僅影響工作與睡眠，部分患者還會合併耳悶、慢性咳嗽，甚至情緒與專注力下降。臨床上，鼻炎除了過敏性，也可能是非過敏性鼻炎，症狀相似，治療策略卻不同，因此釐清病因相當重要。

慢性鼻炎藥物效果有限 後鼻神經阻斷手術成新選擇

林鴻穎醫師提到，傳統對於慢性鼻炎的常規治療，多以抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，但部分患者會出現效果遞減，或有藥物依賴情形發生。近年發展的後鼻神經阻斷手術，透過內視鏡輔助，以低溫射頻方式，阻斷控制鼻黏膜分泌與敏感反應的神經訊號。整體手術時間短，恢復期快，臨床觀察可有效減少打噴嚏與流鼻水，改善率可達7至9成。

消融位置精準、降低副作用 可同步解決鼻塞問題

相較於早期易造成大範圍黏膜破壞的二氧化碳雷射，以及術後易導致乾眼副作用的翼管神經截除術，後鼻神經阻斷手術的消融位置位於神經下游，能大幅減少熱傷害範圍，並降低眼睛乾澀的風險。若患者同時伴隨鼻塞問題，此術式亦可搭配下鼻甲切除或鼻中膈矯正手術一併進行，多管齊下解決呼吸困擾。

不過，林鴻穎醫師提醒，雖然微創手術恢復快、手術時間短，但並非所有鼻炎患者皆適用。若長期受鼻炎困擾，還是要先接受專業醫師評估，釐清是過敏性或非過敏性成因後，再針對個人病況討論最合適的治療方案。

