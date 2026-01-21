32歲上班族鼻水流不停 「1微創手術」告別衛生紙不離身
【健康醫療網／記者陳靖安報導】32歲的吳小姐，長期飽受鼻過敏之苦，每天早晨起床後噴嚏不斷已是日常，工作時更得隨身攜帶整包衛生紙，嚴重影響社交與生活品質，甚至還出現耳悶與慢性咳嗽，嘗試多年藥物治療仍反覆發作。後來經台北中山醫院耳鼻喉科林鴻穎醫師評估，建議其接受「微創後鼻神經阻斷手術」，耗時30分鐘，術後兩周便明顯感受到鼻子敏感度降低，讓她終於擺脫「鼻水狂流、衛生紙不離手」的宿命。
台灣鼻過敏盛行率高 濕熱氣候與污染是主因
林鴻穎醫師指出，台灣氣候潮濕，加上空氣污染嚴重，國內民眾過敏性鼻炎相當常見，盛行率約2至3成，年輕族群更高，平均每5人就有2人受害。慢性鼻炎不僅影響工作與睡眠，部分患者還會合併耳悶、慢性咳嗽，甚至情緒與專注力下降。臨床上，鼻炎除了過敏性，也可能是非過敏性鼻炎，症狀相似，治療策略卻不同，因此釐清病因相當重要。
慢性鼻炎藥物效果有限 後鼻神經阻斷手術成新選擇
林鴻穎醫師提到，傳統對於慢性鼻炎的常規治療，多以抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，但部分患者會出現效果遞減，或有藥物依賴情形發生。近年發展的後鼻神經阻斷手術，透過內視鏡輔助，以低溫射頻方式，阻斷控制鼻黏膜分泌與敏感反應的神經訊號。整體手術時間短，恢復期快，臨床觀察可有效減少打噴嚏與流鼻水，改善率可達7至9成。
消融位置精準、降低副作用 可同步解決鼻塞問題
相較於早期易造成大範圍黏膜破壞的二氧化碳雷射，以及術後易導致乾眼副作用的翼管神經截除術，後鼻神經阻斷手術的消融位置位於神經下游，能大幅減少熱傷害範圍，並降低眼睛乾澀的風險。若患者同時伴隨鼻塞問題，此術式亦可搭配下鼻甲切除或鼻中膈矯正手術一併進行，多管齊下解決呼吸困擾。
不過，林鴻穎醫師提醒，雖然微創手術恢復快、手術時間短，但並非所有鼻炎患者皆適用。若長期受鼻炎困擾，還是要先接受專業醫師評估，釐清是過敏性或非過敏性成因後，再針對個人病況討論最合適的治療方案。
【延伸閱讀】
秋冬鼻子過敏易加劇 打噴嚏、流鼻水別再當感冒！老中青少影響原因各不同
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67398
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」
生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 2 天前 ・ 2
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭 醫一照驚：已侵犯大腦
一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症
腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發表留言
10歲童身上飄出「發酵水果香」 血糖飆破300意識模糊！
家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》節目上分享一起案例，一名男童因意識模糊被送到急診，身上飄出異常水果香味，確診為糖尿病引發的「酮酸中毒」急症。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇
藍莓功效超多，價格又變便宜了，營養師薛曉晶指出，藍莓是一種被科學界列入「大腦與血管保健食物清單」的超級水果，其中所含的花青素能穿越血腦屏障、調節發炎反應，進而改善記憶力、穩定血壓、強化心血管功能，是現健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
6款抗凝血劑、高血壓藥大缺貨 基層藥局嘆「一顆難求」｜#鏡新聞
有高血壓或是心血管疾病的患者要注意了！國內傳出缺貨危機，一共有六款來自台灣第一三共公司負責供應的抗凝血劑、降血壓藥，傳出面臨斷貨，只因為藥廠系統異常，導致供貨不穩，而且影響將長達1-3個月，消息一出衛福部長石崇良也證實，將調查藥商，若違反藥事法最重可能開罰30萬，但基層藥局的藥師也抱怨，缺貨問題已經長達好幾個禮拜，現在幾乎是一顆難求。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心
農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
沒口渴、沒頻尿！40歲工程師健檢「血糖已失控」…醫揭「尾牙季」最危險：5招穩住血糖
最近進入尾牙與聚餐旺季，不少上班族因應活動增加，飲食變得重口味、甜食酒精攝取上升，作息也常被打亂。醫師提醒，這段時間是血糖最容易失控的高風險期，由於血糖波動不易察覺，一旦發現往往可能已是糖尿病前期。建議可使用連續血糖監測（CGM），24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖，以及飲食與運動對血糖的影響。幸福熟齡 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
這種「變瘦」連醫師都怕！3大徵兆恐是癌王 50歲後才有糖尿病小心了
有一種「變瘦」，連醫師和營養師看了都害怕。吃對營養所｜建銘營養師分享，最近看到新聞，心裡很沈重。醫師說了一句很重的話： 「糖尿病，可能是早期發現胰臟癌的唯一機會。」 這3種狀況不是變瘦 是身體在求救 胰臟癌被稱為「沈默殺手」，早期幾乎無症狀。 一旦出現痛感或黃疸，往往已有8成是晚期了。但身體其實有發出「求救訊號」，只是常被忽略。如果你或家中長輩，出現以下「非預期」的變化，請提高警覺： 1、50歲後才突然「新發現」糖尿病 2、沒有刻意減肥，體重卻直線下降 3、原本控制良好的血糖，突然失控 研究顯示：出現這些徵兆，未來3年內罹患胰臟癌的風險，是一般人的8倍。簡單說，血糖高傷胰臟，胰臟壞了血糖更失控。 這是一個惡性循環。這時候的高血糖，不是你偷吃糖，而是胰臟已經撐不住了。 新聞說要「少吃糖」，但吃對營養所｜建銘營養師強調，不是完全戒糖就能防癌 ，重點是建立「抗發炎的代謝環境」。少喝含糖飲、精製甜食；穩定血糖波動（吃低 GI、搭配蔬菜）；保住肌肉量（這點對長輩超重要）。如果你發現身邊有人「最近突然瘦得很快，又剛好檢查出血糖問題」不要只恭喜他變瘦，也不要只叫他少吃甜的。請帶他去回診、做詳細檢查。常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
中國醫院產檢瘋狂「吸血」！孕婦一次抽18管慘貧血 胎兒缺血慘死
中國近期爆發「產檢抽血亂象」，多地孕婦投訴在醫院遭「瘋狂抽血」，單次高達18管，整個孕期累積逾40管。此現象導致孕婦嚴重貧血、暈厥，甚至有胎兒因母體供血不足而死亡。醫師坦言這「絕對不正常」，引發民眾質疑醫院過度醫療或將血液挪用圖利，導致對醫療體系信心崩盤。許多準媽媽對此感到恐懼，深怕自己與孩子成為醫療體系下的犧牲品，呼籲相關單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
34歲梁云菲切除子宮「會加速衰老」？醫生曝：關鍵在卵巢
女星梁云菲（Nana）因罹患子宮肌腺瘤，在去年動手術切除整個子宮。她表示是在評估身體狀況後，確定自己將來不想要生小孩，於是當機立斷選擇儘快開刀，希望保住身體健康。消息曝光後，也引起部分網友討論「少了子宮是否會導致快速老化」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒
尖叫一聲昏迷亡！ 台中11歲女童疑驗出B19病毒EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女性滿1條件 免費做「薄層子宮頸抹片」
[NOWnews今日新聞]子宮頸癌長年被視為女性健康的「隱形殺手」，初期往往沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中威脅生命。為提升篩檢準確性並降低民眾負擔，門諾醫院全面導入準確率更高的「薄層子宮頸抹片檢查」...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針不是人人都能打！這3類人容易腸胃嚴重不適、停藥後體重大反彈
最近瘦瘦針大爆紅，不少人看到朋友短時間內體重明顯下降，也想跟風使用。但是藥師廖偉呈提醒，瘦瘦針並非人人適合，有3類人使用後，可能產生嘔吐、腹瀉、脹氣等腸胃不適問題，停藥後，甚至體重就明顯回彈。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況
國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 2
網議「六大青光眼成因」：不只老年人 高度近視、三高族群也受威脅
青光眼因早期症狀不明顯，常被稱為「視力的無聲殺手」。許多人誤以為這是長輩專屬的疾病，但數據顯示患者已出現年輕化趨勢。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近六個月數據，揭曉「六大青光眼成因」聲量排行榜。除了年齡增長，眼壓異常與高度近視更是網友熱議的關鍵因子。醫師提醒，視野缺損往往不可逆，定期檢查才是保住視力的唯一途徑。年齡與眼壓：調節力下降是關鍵，眼壓計數字藏危機根據話題討論，「年齡增長」高居成因榜首，但「眼壓異常」緊追其後，兩者相輔相成：生理老化： 醫師解釋，隨年齡增長，眼部調節眼壓的能力會自然下降。醫師建議 35 歲以上民眾應每年安排一次眼科檢查。壓力警訊： 許多網友分享，健檢時發現眼壓過高，進一步複查才驚覺已是青光眼初期。長期高眼壓會壓迫視神經，造成無法復原的損害。不容忽視的結構與遺傳：高度近視族與家族史需警惕除了年齡，眼球本身的生理結構與基因也是重要變因：近/遠視族群： 「高度近視或遠視」會導致眼球結構改變，影響視神經健康。對於近視度數深的年輕族群，更不可掉以輕心。家族遺傳： 網友熱烈討論遺傳的重要性。有人因雙親病史而維持定期檢查習慣，甚至台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
拒長照！西班牙「藍色寶地」研究：他三餐吃這「豬也吃」，少病趴趴走
不用長照，謝謝！早已過百歲的Eustaquio Pérez，住在西班牙奧爾賽省，他討厭吃藥，甚至未接種過COVID疫苗，至今卻能天天趴趴走上山牧羊，大腦記憶力更好得驚人。他只是這個長壽村的眾多百歲人瑞之一，為何這個西班牙內陸省，被外界認為將是繼沖繩下一個「藍色寶地」？西班牙近期集合學者團隊，完整揭露遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言