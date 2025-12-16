32歲二寶媽神秘失蹤！商店員工隔天上班嚇壞...她全身裸體陳屍冷凍櫃

國際中心／綜合報導

本月14日，美國佛羅里達州發生一件驚悚命案，一名來自尼加拉瓜的32歲二寶媽Helen Massiell Garah Sanchez，於前一天天上午，進入一間「1元商店」（Dollar Tree）購物之後，卻離奇失聯，隔天員工上班時，赫然發現她全裸陳屍冷凍庫中，嚇得急忙報警處理，目前警方已初步排除他殺，正持續釐清整起案情，而死者家屬也在網路募款，希望將其遺體運回尼加拉瓜安葬。

32歲二寶媽離奇陳屍冷凍櫃中。（圖／翻攝募款網站）

據了解，該名死者Helen Massiell Garah Sanchez，在美國擔任麻醉師，她當時進入「1元商店」購物，之後卻離奇失聯，隔天上午，員工赫見他全身裸體，陳屍在店內員工區域內的冷凍庫中，嚇得報警處理。警方調閱店內監視器，發現死者進入商店後，沒有購買任何東西，疑似偷偷進入員工專用區域，但尚在釐清為何她會陳屍冷凍庫，死因尚待進一步調查。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

險被2巴掌「送上路」！旅社女員工遭黑幫討280萬債務 檢起訴5惡煞

花蓮鐵皮屋深夜大火！屋主聞燒焦味、爆炸聲響急逃生 烈焰燃燒畫面曝光

基隆槍擊命案！疑金錢糾紛引殺機 34歲兇嫌遭聲押禁見獲准

一審判處7年4月！高虹安涉詐領助理費11萬 今高院二審上午10點宣判

