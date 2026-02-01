32歲台男北海道飯店推倒少女！他遭逮辯：自我保護

國際中心／綜合報導

一名旅居日本北海道札幌市的台灣籍男子，因涉嫌在飯店內對一名十多歲的日本少女施暴，於昨（31）日遭札幌中央警察署以現行犯身分逮捕。儘管男子承認雙方發生肢體衝突，但對於部分指控表示否認，聲稱其行為是為了「自我保護」。

透過社群軟體結識 飯店面談引發衝突

根據北海道札幌電視台（STV）報導，被捕男子現年 32 歲，身分為台灣籍留學生，目前居住於札幌市內。警方調查顯示，該名男子與受害的十多歲日本少女是透過社群軟體（SNS）相識。兩人於 1 月 31 日下午在札幌市中央區的一間飯店房間內見面。然而，雙方在見面後因不明原因發生激烈爭吵，隨後衝突升級，男子涉嫌在房間內強行將女方推倒。

嫌犯承認推人 否認暴力企圖

受害少女在事件發生後隨即通報警方，札幌中央署警員趕赴現場，依「暴行罪」將該名台籍留學生當場逮捕。在偵訊過程中，嫌犯對於案情持有保留態度。根據警方透露，男子坦承當時確實有動手推開對方，但他辯稱：「我是為了保護自己的身體，才將她推開。」試圖強調其行為屬於防衛性質，而非主動攻擊。

警方深入調查動機

目前日本警方正針對兩人的對話紀錄、認識過程，以及事發當時的具體爭執原因展開詳細調查。根據日本法律，即便未造成受害者明顯外傷，只要存在非法行使武力的行為，即可構成「暴行罪」。

