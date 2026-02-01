32歲台男在日本酒店被捕 「涉施暴10多歲少女」駁：這是自衛

國際中心／倪譽瑋報導

近期日本北海道發生疑似施暴事件，32歲台灣籍男子與10多歲少女在社群媒體上認識，兩人約在札幌的一家酒店碰面後，沒多久便因不明原因發生激烈爭執，女方報警喊自己被攻擊、推倒。如今警方已逮到出手的台灣籍男子，他表示推對方是「為了自衛」，目前衝突起因、詳細過程還有待釐清。

根據日媒《札幌電視台》報導，1月31日下午3點左右，一位32歲台灣籍男子在札幌市中央區某家酒店內，會見一位在社群媒體認識的10多歲女子，疑似發生爭執，他抓住女子的肩膀，並將其推倒在地。大約30分鐘後，警方接到女子的通報，表示自己遭到攻擊。

如今出手攻擊人的台灣籍男子已被捕，除了得知兩人是在社群約出來見面外，男子也指控女子動手「我推她是為了自衛，然後她摔倒了」，但兩人發生衝突的原因尚不明，警方目前正在詳細調查事發時的具體情況。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕暴力，請撥打110、113

