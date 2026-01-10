32歲台男澳浮潛失蹤「疑尋獲遺體」 家屬急赴當地指認

澳洲於今年元旦發生一起離奇命案。（示意圖／翻攝自pexels）





原本是一場歡樂的跨年假期，卻演變成悲劇！一名32歲的台灣籍男子古文任，今年元旦在澳洲西澳知名景點浮潛，卻離奇失蹤。警方當時派出無人機、潛水員等等地毯式搜索未果，但有民眾在沙灘上發現遺骸。警方初步研判，認為生物特徵吻合，家屬也急著從台灣赴澳洲處理相關事宜。

澳洲珀斯北方海岸小鎮萊奇角這個地方，到處都是搜救人員，直升機、船隻、潛水員，無人機在天空進行地毯式搜索。32歲的古文任在澳洲浮潛失聯，經過多日海陸空搜索後，當地居民在鄰近海灘發現人體遺骸，經警方初步判斷，特徵高度吻合。

民眾：「這應該是很安全的，礁岩距離海灘很近，是很棒的游泳點，這是很糟糕的悲劇。」

警方證實，失蹤第5天，有民眾在附近沙灘發現一顆被沖上岸的「人類頭顱」，認為可能就是古文任。這起事件在新年期間發生，當時在搜救過程當中碰到了許多挑戰。

記者：「現在有點風了，比起我們剛到的時候，那時候海面比較平靜。」

救援民眾：「我們聽到之後就趕回來，準備船出海救援，不過我們有個朋友的船已經準備好，我們趕緊搭他的船。」

儘管在大規模搜救之後，仍然未成功救援，現在古文任的友人在募資平台發起活動，協助家屬支應龐大的交通、食宿及可能的喪葬費用。警方則表示，跟古文任一起同行的朋友，過去曾經來過這邊，但古文任很可能是第一次在萊奇角做浮潛。

警方：「我了解的是，其中有些人來過這裡從事水上活動，至於失蹤者的狀況則不了解。」

這起慘劇在社群平台引發高度關注，目前DNA鑑定仍在進行中，家屬必須緊急從台灣飛抵澳洲，處理後續事宜。

