32歲女不吃生食竟「拉出3公尺寄生蟲」 1生活習慣害的

廣東深圳一名完全不吃生食的32歲張姓女子，近日上廁所後發現馬桶內有一個長長的白色物體，拍下影片後拿去給醫師看，才發現那是一條長達3公尺的寄生蟲，醫師檢視其生活環境、習慣後表示，張女家中只有一個砧板，生食、熟食全都使用同一個砧板，導致交互感染，提醒民眾最好分開處理生、熟食，處理生肉後也要徹底洗手，避免蟲卵從手入口的可能性。

綜合陸媒報導，深圳一名32歲張姓女子，近日上廁所後排出一條長長的白色物體，她用筷子將白色條狀物夾起來觀察，但還是看不出個所以然，拍攝影片後趕到龍華區人民醫院就診，最後醫師確認這是一種叫做牛帶絛蟲（牛肉絛蟲）的寄生蟲，讓張女頓時傻眼。

廣告 廣告

張女表示，她這輩子從來不吃生食，除了生魚片不吃外，連牛肉、雞蛋都堅持要煮熟，不知道怎麼會感染寄生蟲，隨後醫師針對其生活環境、衛生習慣等進行分析，發現張女家中只有一個砧板，還會在處理完生肉後馬上處理涼拌菜，可能是因此導致交叉感染。

醫師建議，家中最好準備兩套砧板及刀具，確保生、熟食完全分開處理，且處理完生肉、海鮮後一定要徹底清潔、洗手，否則蟲卵還是可能因為手部亂摸汙染到其他食材，甚至直接從手入口。

醫師提醒，過年馬上就要到了，廚房衛生將直接影響到全家人的身體健康，平常一定要多注意小細節，發現糞便中有不明白色物體時，最好儘速就醫尋求幫助，若將不明物體保存好，也能直接進行檢測，更方便對症下藥。

更多中時新聞網報導

MLB》報答洋基 貝林傑不打經典賽

農夫保險公開賽》長青樹從頭贏到尾 賈斯汀羅斯生涯13冠

Ozone煥鈞率先退伍 哲言發誓變更Man