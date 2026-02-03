32歲女不吃生食…竟排出「3公尺寄生蟲」！醫：1壞習慣害的

中國廣東深圳一名女子上大號時，排出一條3公尺長的寄生蟲。示意圖／翻攝自Pixabay

中國廣東深圳一名32歲的張姓女子在上大號時，排出一條3公尺長的白色條狀物，看起來就像是一條蟲。對此，張女拍下影片後前往醫院就診，醫師診斷後確認張女感染無鉤絛蟲。經過醫師仔細詢問，發現張女家中廚房的砧板，用來切生肉，又用來處理蔬菜，從未徹底消毒，可能正是因為這個習慣導致她感染寄生蟲。

根據《深圳大件事》報導，中國廣東深圳一名32歲的張姓女子上大號時，排出一條長達3公尺的白色條狀物，她一看「很像蟲」驚覺不妙，立刻到龍華區人民醫院找醫生諮詢。醫師診斷後確認張女感染無鉤絛蟲，其經驅蟲治療後蟲體已排出。但張女感到相當疑惑，因為她從不吃生食，為什麼會感染寄生蟲？

張女因砧板「生熟混用」導致感染寄生蟲。圖／翻攝自《搜狐新聞》

醫師追問之後發現，張女家中廚房只有一塊砧板，且生食、熟食都是用這一塊砧板，可能是這種「生熟不分」的習慣，讓她感染寄生蟲。醫師指出，許多人認為寄生蟲感染可能只跟生食有關，但是家庭廚房的衛生死角、烹飪習慣，都有可能成為寄生蟲的傳染途徑，廚房用具生熟混用的話，風險將會更高。

龍華區人民醫院感染性疾病科醫師指出，基於現代人飲食習慣，寄生蟲有3個途徑可能會傳染到人身上，包含生熟交叉感染、食材處理不當、間接接觸感染等，如下：

生熟交叉感染：這是最容易被忽略的家庭感染途徑。生肉、海鮮可能攜帶寄生蟲幼蟲，若用處理過這些的砧板、刀具直接處理熟食或涼拌菜，幼蟲就會附著在食物表面，進入人體發育為成蟲。 食材處理不當：部分人認為「高溫炒一下就安心」，但是絛蟲需在70℃以上環境持續加熱5分鐘才能殺滅。若肉片過厚、翻炒不勻，中心溫度未達標，風險仍存在。 間接接觸感染 ：處理生食後未徹底洗手，或用污染的手接觸餐具、食物，也可能導致寄生蟲卵「從手入口」。

醫師建議，廚房最好準備生食、熟食專用的用具，牛肉、豬肉建議要徹底煮熟，也要確保瘦肉無粉紅色、肥肉透明，避免食用「7分熟牛排」等半生肉類，貝類、魚類建議要加熱到中心溫度70℃以上再食用。此外，處理生食後記得用肥皂洗手，以及每週至少徹底消毒一次砧板。



