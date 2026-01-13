32歲女全身莫名疼痛！竟是「公主病」惹的禍？

生活中心／李筱舲報導



日前竹科一名32歲的女工程師，因工作壓力大，身體多處部位開始出現莫名疼痛感，不僅症狀反覆，疼痛感也隨時間逐漸加劇。她多次就醫，接受各種檢查都找不到病因，最後轉介至身心科門診，在經過自律神經與近紅外光腦功能檢測後，才發現自己罹患的是「公主病」。





32歲女工程師「全身莫名疼痛」找嘸原因！求助身心科竟是「公主病」惹的禍…

這名女工程師身體出現不明疼痛，起初找不到原因，後來轉介至身心科，才發現罹患「纖維肌痛症」，也就是俗稱的「公主病」。（圖／美聯社提供）





據《ETtoday》報導，這名女工程師因身體出現不明原因疼痛，奔走了多家醫院、做了各種檢查，卻找不出病因。後來她轉介至身心科門診，透過自律神經及NIRS（Near Infrared Spectroscopy）腦功能檢測後，才發現罹患的是「纖維肌痛症（Fibromyalgia）」，也就是俗稱的「公主病」。在經過一系列的藥物治療和心理治療後，疼痛的症狀獲得緩解，情緒也穩定許多。



因此疾病較常出現在年輕女性身上，加上病因難以確診，常遭誤會是無病呻吟，才會有「公主病」之稱。（圖／美聯社提供）

身心科醫師周伯翰說明，纖維肌痛症是一種以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疾病，典型症狀是持續三個月以上的肌肉骨骼疼痛，在身體的特定位置如：頸部、手肘等，會對按壓產生明顯的痛感，並伴隨疲勞感、睡眠問題、認知功能下降（腦霧）、情緒困擾等症狀。這類病症常好發於壓力過大時，且病況往往無法透過抽血和X光檢測出來。至於為何會被稱作「公主病」，周伯翰醫師表示，由於此疾病較常出現在年輕女性身上，又不好發現確切病因，常被周遭誤會患者是無病呻吟，才會有此稱號，但其實這是真實存在的神經功能失調疾病。

