32歲女嬌喊「全身痛」找嘸病因！竟得「1神秘病」：女神也得過

一名32歲女工程師，因工作壓力增加，全身感覺莫名疼痛，多次就醫才確診罹患俗稱公主病的「纖維肌痛症」。(示意圖／Pexels)

有時疼痛難以透過檢查來確診。醫師周伯翰表示，一名32歲女工程師因工作壓力增加，身體多處開始感覺莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇，多次就醫才確診罹患俗稱「公主病」的「纖維肌痛症」。他表示，纖維肌痛症又稱為「神秘的疼痛症」，會導致全身廣泛性慢性疼痛、壓痛，且檢查數值正常，因此診斷不易，須透過詳細問診並依據症狀來判斷。

身心科醫師周伯翰表示，該名女工程師因近來工作壓力變大，而較為焦慮、易怒，因為常抱怨身體到處都在痛，讓親友誤認有「公主病」、常無病呻吟。後來轉介至身心科門診，經自律神經與NIRS腦功能檢測後，才發現竟罹患臨床上經常被忽略的「纖維肌痛症」(Fibromyalgia)。

纖維肌痛症狀：3個月以上的廣泛疼痛、疲勞、睡眠障礙等

周伯翰表示，纖維肌痛症的症狀為持續3個月以上的慢性廣泛疼痛與壓痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙、認知功能下降、頭痛、情緒困擾等。常在心理壓力變大時症狀會加劇，部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動頻尿等自律神經失調症狀。他表示，知名美國藝人女神卡卡(Lady Gaga)也曾公開分享自己深受此病困擾，曾因此取消巡演。

研究證實，疼痛與大腦前額葉功能失衡有關。周伯翰分享曾發表在國際期刊「Journal of Clinical Neuroscience」的資料，利用近紅外光腦光譜儀(NIRS)檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關。

纖維肌痛症患者以女性居多 常被誤認「公主病」

周伯翰表示，纖維肌痛症好發各年齡層，又以女性居多，所以，常被以為是大小姐脾氣。當病痛發作時，患者的抽血和X光檢查往往正常，常在各科間輾轉流浪。

他表示，該病目前的治療方式分為藥物治療、非藥物治療。常見的治療藥物包括抗憂鬱劑、治療神經痛和肌肉鬆弛劑，非藥物治療則是物理復健、放鬆訓練以及調整生活型態等。周伯翰建議，可進行適當放鬆的活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，能達到放鬆肌肉效果。

針對少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳的患者，研究顯示，重複性經顱磁刺激治療(rTMS)也有助於改善患者的憂鬱、疼痛與生活品質。

