32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」

娛樂中心／楊佩怡報導

32歲港星鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，最終未成功入圍，後來參加香港電視台《TVB》的藝訓班，被簽約後出演許多電視劇，也因亮麗的外型吸引許多粉絲追隨。近日，鄺靜汶在IG自爆收到飯局邀約，他也公開私訊佐證，畫面中還可見對方開出的價碼，讓鄺靜汶哭笑不得的表示：「都不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑？」。





女星自爆收飯局邀約！金主開價5位數「0身體碰觸」…她傻眼喊：開什麼玩笑

鄺靜汶自爆自己收到飯局邀約，對方開價5000港幣。

港星鄺靜汶7日在IG限動曬出一張對話截圖，從畫面中可見（上圖），對方詢問她願不願意參加飯局，並開價港幣5000元（約新台幣2萬元）；對方透露客戶是從事保險業，並強調只是吃飯，沒有身體接觸，最後還特別傳一句「請問可以嗎？」。看到訊息的鄺靜汶則傻眼PO表示，「喂別開玩笑了，5000塊錢都還不夠我做一段IG短片，開什么玩笑？」，她還嚇到竟然有人喜歡她這種類型，「我這麼火爆，會突然就翻臉，難道客戶是M？」。

鄺靜汶曬出截圖表示有人傳交有邀請給她，對方甚至在自賣自誇，讓她哭笑不得。

鄺靜汶曬出截圖表示有人傳交有邀請給她，對方甚至在自賣自誇，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）

不僅如此，鄺靜汶還收到交有邀請，對方稱自己30歲，是一名工程師，他會講英文和日文；還自誇自己有很好的個性和責任感，尊重女性也尊重父母，更在文末加上3個熾熱的愛心貼圖。鄺靜汶則將對話發到限動並直言：「又有一個。哇，無緣無故為什麼要自我介紹？」，她開玩笑表示對方看起來人很好，但不適合她，還勸對方回去玩交友軟體，「實你是想介紹自己給我認識呢，還是想我幫你介紹女生？」，而她強調自己現在「不太相信男人說的話」。





女星自爆收飯局邀約！金主開價5位數「0身體碰觸」…她傻眼喊：開什麼玩笑

鄺靜汶時常在IG上曬出比基尼辣照，展現好身材。









女星自爆收飯局邀約！金主開價5位數「0身體碰觸」…她傻眼喊：開什麼玩笑

今年32歲的鄺靜汶為模特兒出身，後來轉戰演藝圈挑戰電視劇。





原文出處：女星自爆收飯局邀約！金主開價5位數「0身體碰觸」…她傻眼喊：開什麼玩笑

