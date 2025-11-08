32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」
娛樂中心／楊佩怡報導
32歲港星鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，最終未成功入圍，後來參加香港電視台《TVB》的藝訓班，被簽約後出演許多電視劇，也因亮麗的外型吸引許多粉絲追隨。近日，鄺靜汶在IG自爆收到飯局邀約，他也公開私訊佐證，畫面中還可見對方開出的價碼，讓鄺靜汶哭笑不得的表示：「都不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑？」。
鄺靜汶自爆自己收到飯局邀約，對方開價5000港幣。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）
港星鄺靜汶7日在IG限動曬出一張對話截圖，從畫面中可見（上圖），對方詢問她願不願意參加飯局，並開價港幣5000元（約新台幣2萬元）；對方透露客戶是從事保險業，並強調只是吃飯，沒有身體接觸，最後還特別傳一句「請問可以嗎？」。看到訊息的鄺靜汶則傻眼PO表示，「喂別開玩笑了，5000塊錢都還不夠我做一段IG短片，開什么玩笑？」，她還嚇到竟然有人喜歡她這種類型，「我這麼火爆，會突然就翻臉，難道客戶是M？」。
鄺靜汶曬出截圖表示有人傳交有邀請給她，對方甚至在自賣自誇，讓她哭笑不得。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）
不僅如此，鄺靜汶還收到交有邀請，對方稱自己30歲，是一名工程師，他會講英文和日文；還自誇自己有很好的個性和責任感，尊重女性也尊重父母，更在文末加上3個熾熱的愛心貼圖。鄺靜汶則將對話發到限動並直言：「又有一個。哇，無緣無故為什麼要自我介紹？」，她開玩笑表示對方看起來人很好，但不適合她，還勸對方回去玩交友軟體，「實你是想介紹自己給我認識呢，還是想我幫你介紹女生？」，而她強調自己現在「不太相信男人說的話」。
鄺靜汶時常在IG上曬出比基尼辣照，展現好身材。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）
今年32歲的鄺靜汶為模特兒出身，後來轉戰演藝圈挑戰電視劇。（圖／翻攝自鄺靜汶IG）
原文出處：女星自爆收飯局邀約！金主開價5位數「0身體碰觸」…她傻眼喊：開什麼玩笑
更多民視新聞報導
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
王子、粿粿疑裸擁照遭外流！「地點曝光」徵信社說話了
黃明志涉謀殺謝侑芯可引渡來台？律師曝「3關鍵」
其他人也在看
被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠
港星鄺靜汶起初從香港小姐競選發跡，後來轉戰戲劇圈累積不少作品，讓觀眾留有印象，近日，鄺靜汶在社群中指出自己收到飯局邀約，她也曬出私訊截圖，吐槽價碼「不夠我出一條IG Reels」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
苗可麗強逼小鮮肉解釦！周曉涵自爆曾與「人夫」過夜
苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵錄製旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》，新一集節目中，眾人勇闖台中，沒想到姐姐們一上路就火力全開，開起黃腔毫不手軟，讓小鮮肉來賓周予天招架不住。節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻，曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長自由時報 ・ 1 天前
2千年前皇家寵物出土！秦始皇祖母陵墓長臂猿證實為滅絕新物種
大陸科學家領頭的國際研究團隊透過古DNA測序技術，確認秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿為一個已滅絕的新物種，屬於冠長臂猿屬。這項研究成果於11月8日凌晨發表在國際期刊《細胞》（Cell）上，更正了先前的研究結論，並揭示了這種古代靈長類動物與現今海南長臂猿的親緣關係。中天新聞網 ・ 13 小時前
抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北一名在展場當ShowGirl的女子控訴，日前逛完街，遭員警盤查，要她交出手機乖乖配合！原來員警，是要抓妨害風化案件的嫌犯，卻認錯人、抓錯人！女子事後相當傻眼，質問員警怎麼僅憑當天穿的衣服與嫌犯類似，就隨意盤查她？對此警局也回應，表示當天人車多，認錯了人，之後會加強教育。員警騎著警用機車，穿梭車陣橫擋在紅色休旅車前，示意要駕駛乖乖配合，打算要抓妨害風化案件，但女子都被請下車了，才驚覺烏龍一場。員警：「因為有相同特徵，所以我們才...，所以我們其實也不確定，所以我們還在釐清當中，我們釐清排除了，不好意思造成您的困擾。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）原來這名女子，根本不是員警要抓的對象，抓錯了人，實在有夠尷尬！女子回想，又氣又傻眼，不能接受只因為衣服，恰巧跟員警鎖定的對象雷同，就被當成犯人。當事女子：「白色布鞋、灰色的褲子、駝色上衣，嫌犯穿這樣他就抓我。」據了解，員警當天早就鎖定對象，在北市長春復北路口蹲點要逮人，疑似看到了可疑車輛，就緊跟，一直到民生復北路口，看到這名女子上了車，穿著剛好與他們要逮捕的對象雷同，因此才馬上攔車要對方配合。當事女子：「我們在下個路口然後就突然警察包圍我們，就叫我們熄火下車，而且是路中間喔，手機也被拿走了，然後被開飛航模式。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）被誤認成嫌犯，女子發文指控當下手機直接被員警搶走，根本不知道發生什麼事情。不管說什麼，員警都不肯相信，一陣混亂後，才終於證明自己的清白。質問警方沒證據前怎麼能把她當罪犯，憑一個背影就亂抓人。害她整晚無法入眠，隔天還起一大早去廟裡拜拜收驚。三民派出所所長 陳于涵：「路上人車眾多而有誤認攔查無辜之情事，於釐清後隨即致歉離去，對於民眾造成困擾本分局感表歉意。」雖然警方事後表達歉意，但逮人鬧烏龍，已經在被害人心中留下恐懼陰影。原文出處：抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？ 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 1 天前
萬海照春輪6日成功援救海上漂流落水者
萬海航運（2615）旗下照春輪（WAN HAI A19）6日航行於太平洋東部海域，執行人道救援任務，成功救起兩名漂流於海面的落水者。中時財經即時 ・ 1 天前
萬海照春輪 救援太平洋落水者 (圖)
萬海航運旗下所屬的照春輪（WAN HAI A19）於6日航行於太平洋東部海域途中，成功救起漂流於海面的落水者。中央社 ・ 1 天前
評粿王戀細思極恐！周曉涵吐親身經歷 心機閨密手段曝
評粿王戀細思極恐！周曉涵吐親身經歷 心機閨密手段曝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
苗可麗扒開鮮肉男星上衣 急尋「30公分」
苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵在東森《驚奇旅明星》勇闖台中，一見到來賓周予天就火力全開，開起黃腔毫不手軟，讓他差點招架不住。在抽願望行程時，大家看到「最頂30公分」的提示瞬間嚇傻，苗可麗馬上追問過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」中時新聞網 ・ 1 天前
洗完手別再烘乾 專家實驗「細菌爆量」千萬人嚇壞
百貨公司、捷運、賣場等公廁大多設有烘手機，民眾洗完手後也會用來把手烘乾，不過英國一名專家親自實驗，發現從烘手機吹出的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手烘乾等於白洗。影片吸引逾1420萬人次瀏覽，一票網友全嚇壞，直喊「以後不敢再用了」。中時新聞網 ・ 1 天前
新北首辦鋰電池災害演練 建立標準作業
因應近年鋰電池災害頻傳，新北環保局昨（七）日於長庚國際能源公司辦理「鋰電池複合型災害應變演練」，為全國首例由環保局主導鋰電池災害演練，展現新北建立標準作業、主動防災積極作為。環保局副局長朱益君指出，鋰電池若遇火災，可能釋放氫氟酸及多種有毒氣體，且具高熱、濃煙、易復燃等特性，應變難度極高。此次演練動員市府各局處、中央應變小組及民間單位逾百人，強化跨界協作。演練中展示空氣污染潛勢模擬系統，結合消防局火點資訊，透過空氣擴散模式與AI機器人，模擬一小時內空污影響範圍，並製作示警圖卡與文字，同步通報各局處、區公所及里長，發布於臉書、IG等平台，協助民眾即時啟動防護措施。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
青年創業選新北 創意落地無縫接軌
新北市政府青年局致力打造青年創業友善城市，於本月6、7日舉辦「2025 New Taipei Demo Day」、「Next Star Demo Day」及「北區大專院校育成中心交流會議」三大活動，兩台視新聞網 ・ 1 天前
新北９青創團隊獲３億資金挹注
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市青年局十一月六、七日盛大舉辦「二０二五 New Taip…中華日報 ・ 1 天前
"鳳凰"最快今晚轉中颱 不排除登陸.共伴挾雨襲
生活中心／綜合報導輕度颱風「鳳凰」增強又變大，氣象署預估，最快今晚就會轉為中颱，下周一開始北轉，甚至會增強為強颱，鳳凰颱風有向西調整的現象，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過，加上東北季風增強，將為東半部、東北部帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。輕颱鳳凰，來勢洶洶，最快周五晚間增強為中颱，下週一轉為強颱，不只變強也變大，暴風半境高達320公里，氣象署預估，颱風通過呂宋島後，開始北轉，有機會登陸台灣，也可能從台灣海峽通過。氣象署預報員曾昭誠：「各家的電腦模擬都有呈現出，它可能有向西調整的一個現象，所以可能會不會登陸台灣，目前來說是有機會的，但是也有可能，從台灣海峽附近通過，如果比較靠近台灣的話，可能影響就會比較明顯，但是如果高壓退得比較慢，北方的系統下來比較慢的話，它也可能會比較偏向，台灣海峽的這個部分。」氣象署預報員曾昭誠（圖／民視新聞）日本、菲律賓，都預測鳳凰會成為「超強颱風」，下週一，還有東北季風來攪局，可能和颱風產生"共伴效應"，將為東半部、東北部帶來豪大雨。氣象署預報員曾昭誠：「因為迎風的關係，所以在降雨的部分，跟週末兩天相比是明顯增加的，在基隆、北海岸、宜蘭、花蓮還有大台北地區，可能都會有大雨或豪雨，發生的一個機會，如果颱風是比較偏西邊的話，可能這邊（中南部）的降雨，就會稍微比較趨緩一點，但是如果按照會直接登陸台灣的路徑的話，到禮拜三可以看到，中南部地區還有花蓮、台東，開始就會有大雨或豪雨的，一個發生的一個機會。」颱風逼近加上東北季風增強，可能為東北部、東半部帶來豪大雨（圖／民視新聞）雖然11月侵台的颱風並不多，但，去年的天兔颱風就曾發布海警，1967年吉達颱風還有登陸紀錄，鳳凰極有可能，成為時隔57年再度成登陸的颱風、真的不可掉以輕心！原文出處：「鳳凰」預計下週一轉強颱 有機會登陸、東半部豪大雨 更多民視新聞報導無人機進口新規調整 12月開始須民航局同意4星座11月犯小人 職場危機多！牡羊恐遭落井下石狂發訊息加送魚圖挽回退色愛情 男跟騷法判2月民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」太報 ・ 13 小時前
30cm入口「曾莞婷驚呼超軟嫩」大歪樓 玖壹壹洋蔥高鐵巧遇苗可麗「上網查」
外景旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》新一集節目，眾人勇闖台中，沒想到姐姐們一上路就火力全開，開起黃腔毫不手軟，讓小鮮肉招架不住！鏡報 ・ 15 小時前
鳳凰北轉襲台！ 最快下週一海警 週二陸警
颱風季延長賽持續，鳳凰颱風持續往西北西前進，預估下週一經過菲律賓呂宋島進入南海，下週二北轉逼近台灣，因此氣象署最快下週一發海警，下週二發陸警，氣象專家示警，由於颱風外圍環流會跟東北季風產生交互作用，因此下週一下和下週二，北部跟東半部要留意豪大雨。TVBS新聞網 ・ 1 天前
日本熊害頻傳「為何台灣沒發生」？背後真實狀況曝光
（記者洪承恩／綜合報導）近期日本多地爆發「熊害」事件，已造成13人死亡、逾百人受傷，引發當地恐慌，也讓台灣網友 […]引新聞 ・ 12 小時前
鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅
鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。中時新聞網 ・ 18 小時前
「粿王不倫」混朋友群約會！周曉涵細思極恐 揭心機閨密手段
周曉涵在6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，並且男方進出香閨爆戀情，她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會，受訪時表示：「是朋友啊，就是認識中。」而導演目前人在大陸工作，她透露這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴蠻重要，這需要感受看看。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰恐轉強颱！將穿越台灣上空 2因素影響走東西岸
鳳凰颱風即將來襲，氣象粉專預測其強度可能達到強烈颱風等級，預計將在下週三、四期間穿越台灣上空。至於颱風路徑是走台灣海峽或東岸，將取決於北轉的時間及位置，提醒應盡早準備防颱工作。中天新聞網 ・ 1 天前