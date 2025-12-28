32歲女沒糖尿病慘截肢！暖醫心疼「1病」釀禍 好發年輕女性

記者施春美／台北報導

醫師許俊傑表示，一名年輕女子的右腳因血管阻塞，大拇指發黑，因此，他為女孩進行外科手術。(圖/取自許俊傑的臉書)

截肢會想到意外傷害、糖尿病等病所致，但外科醫師許俊傑表示，一名32歲女子因為紅斑性狼瘡導致的「抗磷脂症候群」，導致嚴重血栓，不久前左腳已截肢。然而，女子右腳因血管阻塞，大拇指已發黑，許俊傑因此為女孩進行手術，「看著她空蕩蕩左腳的褲管，她是這幾年來我最心疼的女孩！」

高雄市立大同醫院外科部部長許俊傑在其臉書表示，上述女子在10月下旬就診，因紅斑性狼瘡引發的抗磷脂症候群。此症候群會使血液在血管內凝結形成血栓。此現象可發生在身體的任何動、靜脈，好發於年輕人且以女性居多。

廣告 廣告

年輕女右腳因血管阻塞恐截肢 暖醫努力為她奮力一搏

許俊傑表示，女子的右腳因血管阻塞，內科醫師已幫她通過2次，能做的都做了，但右腳大拇指已經開始發黑。許俊傑看著血管攝影後坦言，他找不到可以接的血管，但看著女子空蕩蕩左腳的褲管，他決定試試看，否則女子的雙腳都會沒有了。

許俊傑對女子坦言，只有一半的成功機率。女子聽完後直呼願意嘗試，篤定的眼神不悲傷、不憂慮，也不多問，許俊傑表示，「女子堅定的眼神讓我心疼不已！」

開刀、恢復過程都艱辛 暖醫心疼女子的勇敢

到了開刀當天，許俊傑發現，女子足底的蹠動脈，非常細導致手術難度極高。許俊傑表示，幾乎比他開完一台心臟的繞道手術還聚精會神，眼睛都快脫窗了。

所幸，該女子的術後恢復雖然麻煩，卻相當順利。然而，手術後2週快出院時，許俊傑忽然摸到女子的血管博動變弱，於是拜託內科醫師幫她暢通血管，再讓女子她出院，整個過程頗為艱辛。

許俊傑表示，之後女子回診時右腳超級溫暖，踝關節的繞道血管也明顯跳動。他看著女子笑說，「成功了！」但他心想，他也不確定未來能撐多久也不知道，但女子曾經說過的「因為我只剩一隻腳，我一定要試」的堅定話語，讓他深深感動。

紅斑性狼瘡是免疫性疾病中致死率最高 好發於年輕女性

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡曾表示，紅斑性狼瘡是因自體免疫失調所引起的疾病，是自體免疫性疾病中致死率最高者，盛行率約2000分之1，好發於年輕女性，女性是男性的9倍，以15~39歲為發病高峰。

方耀凡表示，紅斑性狼瘡是一種全身自體免疫疾病，可侵犯眾多組織或器官，尤其是腎、心、肺、血液與神經相關系統，血液部分會導致紅血球、白血球、血小板數量驟減，及神經系統障礙。此病至今無法治癒，只能用類固醇、免疫調節劑、生物製劑控制病情，目前病因不明，一般認為與遺傳有關，因此有家族病史者要特別留意。

更多三立新聞網報導

它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二

不是吃太鹹！研究：日喝「1飲品」8年後恐腎衰竭

65歲男飲食超清淡 三餐「配1醬料」血壓飆180！醫示警：腎臟終極者

睡覺遇強震來襲！快下床、衝出房間？消防署：這樣做最安全

