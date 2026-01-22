32歲工程師過勞死！搶救中被拉進工作群、死後8小時遭催改Bug 遺言惹淚崩

中國一名32歲工程師過勞累倒，沒想到搶救中仍被拉進新工作群、死後8小時還遭催改Bug，令人不剩唏噓。示意圖／取自freepik

32歲的生命戛然而止，但在他停止呼吸的那一刻，工作的訊息卻沒有停止跳動。程式設計師高廣輝（化名）在週六居家加班時突發身體不適，送醫搶救無效猝死。令人唏噓的是，他在前往醫院的電梯裡，還叮囑妻子「把電腦帶上」，而在他搶救期間，手機仍顯示被拉入工作群組，甚至在宣告死亡8小時後，仍有不知情的同事傳訊拜託他「把這個改下來」。

以為只是小病 最後遺言竟是「把電腦帶上」

悲劇發生在2025年11月29日。高廣輝的妻子李女士回憶，當天是週六，丈夫起得很早，說有點不舒服，要到客廳坐一下「順便處理工作」。李女士迷迷糊糊睡去，再醒來時發現丈夫坐在地上，表示剛剛暈倒了，還失禁弄髒了褲子。即便如此，高廣輝仍強撐著自己換褲子、穿鞋，他的妻子說「以為沒有多嚴重，只要住個院就好了，還讓我把電腦帶上。」

廣告 廣告

沒想到，這成為了他對工作的最後一次「盡責」。兩人在電梯裡準備去取車時，高廣輝突然再次暈倒，倒在妻子身上抽搐。，女士將他拖出電梯並叫救護車，但一切都太遲了。

醫護人員於9時14分趕抵現場，但高廣輝已無呼吸心跳，隨後被轉送至廣東省第二中醫院。病歷顯示，他因「阿斯綜合症」導致心跳驟停，雖然家屬要求積極搶救，但最終仍宣告臨床死亡。諷刺的是，他在2024年6月的健檢報告中，心電圖還顯示為「正常」。

畸形的加班文化：搶救中被拉群、死後還被催工

高廣輝的離世，揭開了科技業高壓加班的冰山一角。李女士透露，丈夫生前已升任部門經理，工作極其繁忙。猝死前1週，他最早到家時間是晚上9點38分，最晚將近11點。

因為擔心丈夫身體，李女士每晚9點都會查看丈夫的車輛定位，一旦發現車子還在公司，她就會發訊息催促「回家」、「還不回家」，而高廣輝總是回覆「只剩下一個bug」、「陪兄弟們扛」。

就在他猝死的那個週六，公司系統紀錄顯示他曾登入OA系統，部門有4項任務到了截止日。更令人心寒的是，當他在醫院生死未卜、正在接受搶救時，手機卻震動顯示「被拉入新的工作群組」；在他去世8小時後，還有同事傳訊「拜託把這個改下來。」

高廣輝在16歲的日記裡曾寫道，「命運和挫折讓我慢慢成長...看透生活，分析未來，是努力，努力再努力。」示意圖／取自freepik

貧寒少年的奮鬥夢碎 曾在日記裡寫下「努力再努力」

高廣輝來自河南，童年家境貧寒，曾撿垃圾換取零用錢。他靠著撿拾廢品和兼職讀完了軟體學院，與大學相戀的李女士結婚，2人至今未育。他在16歲的日記裡曾寫道，「命運和挫折讓我慢慢成長...看透生活，分析未來，是努力，努力再努力。」

他憑藉著這股拼勁，透過社招進入了這家心儀已久的公司，李女士坦言，「其實我不是很喜歡他的這份工作，沒有時間陪我...」但因為丈夫熱愛寫程式，覺得能實現價值，她才選擇支持。沒想到，這份「努力」最終透支了他的生命。

妻子淚喊：如果這8年是夢 希望我一直沉睡

丈夫驟逝後，李女士的世界一夕崩塌了，她在社群平台上留下了令人鼻酸的文字，包括「後來你躺在太平間，無論我怎麼喚你，你都不會回應我了...」、「雖然現在一到10點多，我還會期待著你會推門進來，跟我說『老婆我回來了』，結果都沒有」、「如果過去8年是夢，我希望我一直沉睡。」

目前，高廣輝的工傷申請已被受理。這起悲劇引發了輿論對「隱形加班」與「過勞死」的強烈憤怒，網友痛批「人都走了，工作群還在響，這是什麼吃人的社會？」、「帶著電腦去住院，是現代社畜最悲哀的縮影。」



回到原文

更多鏡報報導

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

身體成X型+靈動眼神！陸女老師「魔性撩男課」洗版抖音 起底真實來歷

別當巨嬰！台客搭郵輪錯過通關 竟要求「叫人回來辦入境」 下場超慘

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」