32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手搖飲當成水喝，以免「結石累累」！
亞洲大學附屬醫院豐中分院泌尿科醫師劉文斌表示，這名患者高中時就因熱愛戶外運動加上每天排汗量大，又將手搖飲當成水喝，導致出現腎結石就醫治療，當時就提醒要注意多喝水，沒想到時隔多年，患者日前下班後返家，突然腰部劇烈痠痛，痛到全身冒冷汗、連站都站不穩，不得不趕緊掛門診就醫。
醫師立即安排尿液及X光檢查，影像資料顯示，患者左側輸尿管上段被一顆約5乘7毫米大小的結石死死卡住，導致尿液無法順利排出，不僅輸尿管腫脹，連腎臟都出現急性腎水腫，尿液報告也確認有血尿症狀，證實是腎結石作祟。醫療團隊緊急安排「體外震波碎石術」，不到一小時便成功擊碎結石，隔天順利將碎石排出體外，一週後回診時，原本水腫的腎臟也已恢復正常，讓他終於鬆了一口氣。
經詢問後，患者坦承平時愛喝珍奶、紅茶等手搖飲，「每天當成白開水喝」，加上廚房工作往往熱到汗如雨下，卻又沒時間補充水分，才讓腎結石再度找上門。
劉文斌醫師指出，這顆小結石雖然體積不算大，但因輸尿管本身十分狹窄，一旦不慎卡住，就容易造成劇烈疼痛進而引發腎水腫，此時透過非侵入性的體外震波碎石術，就能無傷口完成治療，加上該治療方式十分適合2公分以下、位置適當的腎結石或輸尿管結石，治療時利用高能量震波，由體外精準聚焦到結石位置，就能將石頭震碎成細小顆粒，再透過排尿自然排出體外，療程約40至60分鐘。
劉文斌提醒，夏季是泌尿道結石的高峰期，尤其廚師、工地工人、外送員等長時間處於高溫環境的族群，若流汗過多卻沒有及時補充水分，尿液便會過度濃縮，導致鈣、草酸、尿酸等物質在腎臟中逐漸沉積，加上手搖飲、濃茶、咖啡等飲品中含有較高草酸與糖分，也可能會增加草酸鈣結石風險。
劉文斌建議，成人每日應攝取至少2000至3000 c.c.白開水，並以尿液呈淡黃色或透明為原則，如果平時容易流汗，飲水量更應增加，飲食方面則應避免過鹹、減少高草酸食物攝取，例如菠菜、巧克力、堅果與濃茶等，同時維持均衡鈣質攝取，都會有助於降低草酸吸收，一旦出現突發性腰部劇痛、血尿、噁心嘔吐或解尿疼痛等症狀，也應盡快就醫檢查，以免延誤治療造成腎功能受損。（張文祿報導）
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