32歲生日也是結婚5周年 陳傑憲感性發聲

〔記者林南谷／台北報導〕「台灣隊長」陳傑憲2018年認識中信兄弟前啦啦隊成員綺綺，2人在2021年1月7日結婚，育有2子；2024年，陳傑憲在12強賽後，抱著獎牌在場邊尋找綺綺，成為當時火熱新聞。

7日是陳傑憲32歲生日，趕在還沒過零時前一刻，他在臉書曬出與家人合照感性說：「我們從2人世界升級成4口之家，謝謝老婆一直陪在我身邊，不管哪個階段的我們我都喜歡，生日願望就獻給這個家了，5週年快樂！」

公視台語台實境節目《菜鳥仔 NICE PLAY》日前迎來最終回，陳傑憲與旅日好手吳念庭驚喜現身，見證10位菜鳥仔一路跌撞、蛻變，為節目畫下熱血又動人的句點。

最終回中，陳傑憲談起過去沒有球迷應援、只能靠隊友彼此喊話撐過低潮的心酸歷程，讓現場氣氛格外動容，透露看著菜鳥為少棒比賽應援，也想起自己從小追逐棒球夢的歲月，期許孩子們未來能站上職棒舞台，甚至前進日本、美國，為台灣棒球努力。

