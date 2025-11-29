32歲男參加昆蟲大胃王比賽 生吞10公分蟑螂當場倒地爆吐不治

美國一名32歲男子參加生吞昆蟲大胃王比賽，吞下10公分大蟑螂後不幸喪命。（圖：shutterstock／達志）

挑戰人體極限比賽時有所聞，但安全性也備受質疑。一名32歲男子參加生吞昆蟲大賽，卻在比賽最後吞下10公分的大蟑螂時倒地嘔吐送醫不治，法醫解剖後發現男子氣管遭昆蟲碎片堵住因而窒息死亡。

綜合外媒報導，此事發生在2012年，當時32歲的愛德華（Edward Archbold）參加佛州迪爾菲爾德海灘爬蟲店舉辦的「午夜狂歡」（Midnight Madness）大胃王比賽，每一輪要吃下不同的活昆蟲，最終獎品為雌性蟒蛇。

比賽來到最後一輪的生吞大蟑螂項目，愛德華吞下了數隻10公分蟑螂不久後，就倒地不起並劇烈噁透，現場急忙叫救護車送醫，但愛德華仍宣告不治，法醫克雷格（Craig T. Mallak）解剖屍體後，發現愛德華的呼吸道內塞滿了昆蟲碎片，徹底堵死氣管。克雷格解釋，人體的會厭瓣膜原本應阻擋異物進入氣管，但愛德華瘋狂吞嚥行為，導致會厭瓣膜失常，「從當時的影片可見死者試圖同時吞嚥與呼吸，但人類無法同時完成這2件事」。

對此爬蟲店老闆對愛德華過世生表遺憾，表示對方參賽多年，已是賽事的靈魂人物，但強調每個參加者在比賽前，都會被要求簽下免責聲明，自行承擔風險，除了愛德華外，其他參賽者狀況都正常。愛德華女友則透露，男友平日就有吃昆蟲經驗，這次會參賽是想要把獎品送給好友，沒想到會發生意外。

