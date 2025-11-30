32歲男比賽「生吞10cm活蟑螂」！吃完倒地狂吐畫面曝

國際中心／周孟漢報導



「蟑螂」藏身在廚房與浴室等潮濕陰暗的角落，是許多民眾最討厭的昆蟲，只要看到都會當場尖叫、逃離，沒想到竟發生有人「生吃蟑螂」，最終喪命的意外。日前1名32歲男子參加爬蟲動物專賣店舉辦的比賽時，為了贏得一條巨蟒，吞下數十隻「活蟑螂」，沒想到之後卻當場嘔吐倒地，送醫搶救後仍宣告不治。





美國佛羅里達州1間爬蟲動物專賣店，在2012年舉辦吃昆蟲比賽。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

根據《代托納海灘新聞日報》（Daytona Beach News Journal）報導，這起事件發生在2012年的美國，佛羅里達州1間爬蟲動物專賣店（Ben Siegel Reptile Store）舉辦了1場吃昆蟲比賽，參賽者必須吃下不同種類的昆蟲，比賽以回合制方式進行，大獎為1條雌性巨蟒。

在最後一輪比賽中，需吞下數十隻長達3至4英寸的活蟑螂才能獲勝。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





在約30名參賽者中，1位名為阿奇博德（Edward Archbold）的男子，在最後一輪比賽中，吞下數十隻長達3至4英寸的活蟑螂，雖然成功吃下肚，但比賽結束後沒多久就突然倒地，出現嘔吐症狀，之後被緊急送往當地醫院搶救，但即便如此，最終仍宣告不治，享年32歲，死因為「因噎塞與胃內容物吸入造成的窒息」。

阿奇博德吞完蟑螂後，當場嘔吐倒地，送醫搶救後宣告不治。（圖／翻攝自Ｘ）





縣級法醫克雷格·馬拉克（Craig T. Mallak）表示，正常來說，人體內的會厭瓣膜會阻擋異物進氣管，但這個阻擋的行為「並非總是有效」，從當時他比賽的影片可以看到，阿奇博德在吃蟑螂時候是「一邊吞嚥一邊大口呼吸」，馬拉克強調「人體無法同時完成這兩件事」。至於店家是否會有法律責任？主辦方律師表示，參賽者都有簽署免責聲明，願意自行承擔風險，且除了阿奇博德外，其他人都沒有異狀，店主對於他的離開也深感遺憾。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

