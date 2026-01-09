32歲男澳洲浮潛失蹤...5日後竟「屍首分離」頭被沖上岸

澳洲於今年元旦發生一起離奇命案。（示意圖／翻攝自pexels）





澳洲於今年元旦發生一起離奇命案。一名32歲男子古文仁（音譯：Wen Ren Gu，又名Walter）與友人前往西澳的知名景點浮潛時，卻脫隊失蹤，即使警方展開大規模搜尋，也找不到他的蹤跡。直到1月6日，當地人在一處海灘發現一顆疑似人類的「頭顱」，經警方研判，死者就是古文仁。

元旦浮潛失蹤 32歲男子行蹤成謎

根據《9NEWS》、《SURFER》報導，此起事件發生於1月1日，古文仁與3位好友趁著新年假期，一同相約前往位於西澳伯斯以北的Ledge Point海灘浮潛，希望能抓到當地盛產的龍蝦（crayfish），為整趟旅程加菜，未料古文仁卻因不明原因，竟在隊伍脫隊後不見蹤影。

警方展開大規模搜救 但還是找不到人

同行友人驚覺不對勁，趕緊報案處理。警方隨即在這處人氣極高的觀光地點展開大規模搜救行動，動員直升機、無人機、警用潛水員及當地船隻，從空中、海面到岸際進行全面搜索。但過了24小時黃金搜救時間還是找不到人，搜救規模也隨之降級。但焦急的友人仍透過臉書熱切發文協尋，希望能獲得任何新的線索。

海灘發現人類「頭顱」 初步研判為失蹤男子

在古文仁失蹤第5天時，事件迎來新的轉機。有一名當地男子，在距離失蹤地點以北的「柵欄礁海灘」（Fence Reef Beach）海灘散步時，意外發現有人類遺骸被海浪沖上岸。《SURFER》更直接指出，這具遺骸就是一顆人類的頭顱，令人毛骨悚然。

事件曝光後，警方趕緊封鎖現場並進行採證。警方表示，目前這具遺骸尚未完成DNA正式身分鑑定，但根據警方初判，這具遺骸的所有者就是屬於1月1日失蹤的32歲男子。澳洲警方表示，目前暫時排除他殺嫌疑，至於詳細的死因與事發經過，仍需交由當地檢警進一步調查釐清。

