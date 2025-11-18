32歲男「珍奶當三餐」血糖飆680 醫：生育率歸零
一名32歲男性司機長期以珍珠奶茶等含糖飲料充飢，婚後多年未能自然受孕，經檢查發現，他空腹血糖竟高達近680mg/dL，遠超正常值（70-99mg/dL），糖化血色素更超過15%（正常值應低於5.7%），確診為糖尿病。
茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊表示，該患者自認身體無任何不適，卻不知長期攝取高糖飲料、高油高鹽外食與精緻澱粉，已導致血糖嚴重失控。若延遲治療，可能引發酮酸中毒、脫水昏迷，甚至危及生命。糖尿病還會損害大小血管，增加心臟病、中風、腎臟病及視網膜病變等風險，對準備懷孕的夫妻更是一大警訊。
茂盛醫院泌尿科醫師陳卷書指出，全台約有250萬名糖尿病患者，盛行率已超過一成且有年輕化趨勢，其中約50%男性患者同時有勃起功能障礙。糖尿病造成的神經病變會使勃起、射精功能受損，加上副睪丸、尿道容易反覆發炎，導致精蟲品質與數量下降、DNA碎片比例升高，自然受孕成功率因而大幅降低，往往需要透過試管療程才能生育。
陳卷書提醒，糖分雖能短暫刺激大腦產生愉悅感，但每日攝取量不應超過50公克。長期過量攝取糖分會引起肥胖、全身發炎、代謝症候群，進而提高罹患糖尿病、癌症與不孕的風險。
呂昀珊為這名32歲司機立即施打胰島素，並進行飲食與生活管理介入，僅兩個月後血糖即回到正常範圍，後續改為口服藥物控制。目前該患者已轉至生殖醫學科，由茂盛醫院院長李茂盛協助進行試管療程。
