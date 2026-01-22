32歲程序員周末赴公司途中猝死 搶救時還被拉入工作群

中國近年不時傳出程序員因工時長、工作壓力大致過勞死事件，近日在廣東又有一名32歲程序員周六欲往公司加班途中，在電梯裡暈倒猝死。他落魄時曾以撿垃圾維生，卻在進入自己理想中的公司後送命。他在醫院搶救時，被拉入了一個微信技術群要他「幫忙處理一下這個訂單」；而在他被宣告死亡八小時後，他的微信又收到了一條私聊，提醒他有臨時工作且周一一早有急任務。目前他所在公司已向當地人社局提交工傷認定申請並被受理。

據紅星新聞報導，32歲的高廣輝的家人李女士（化姓）表示，事發在2025年11月29日上午，高廣輝起得很早，「他說他有點不舒服，要到客廳那坐一會兒，順便處理一下工作」，後來高廣輝叫她稱他好像暈倒還尿失禁了。她決定帶他去醫院，沒想到走進電梯後，「他說他好像要暈了，就倒在我身上，抽搐」。

就醫紀錄顯示，高廣輝「反覆意識障礙後至昏迷」，9時46分，他被轉送至廣東省第二中醫院，「考慮已臨床死亡，患者家屬要求積極搶救」，「起病急，病程短，病情兇險」；搶救至下午1時，宣告臨床死亡，死亡原因「呼吸心跳驟停，阿斯綜合症？」阿斯綜合症即心源性腦缺血綜合症，但2024年6月3日的體驗紀錄，高廣輝診斷為正常心電圖。

李女士稱，當天，高廣輝至少五次訪問了公司OA系統。29日是周六當天他有4項任務，且其的私人微信仍在接收工作消息。10時48分，在醫院積極搶救中，他被拉入了一個微信技術群中，11時15分，一名群成員發消息，提及「高工幫忙處理一下這個訂單」。在他被宣告死亡八小時後，當晚9時9分，他的微信又收到了一條私聊，稱「周一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」。

李女士認為，高廣輝是在工作時突發疾病後去世。決定書顯示，他所在的公司已向廣州市黃埔區人社局提交工傷認定申請，人社局已受理該申請。工作人員稱依據時間看，目前還未得出結果。

高廣輝在2021年，即28歲時被晉升為部門經理。幾乎每天，李女士都會催他回家。猝死前一周的工作日，他最早到家時間為晚上9時38分，最晚為10時47分。他獲得過一座獎杯、一塊「編程馬拉松」獎牌，九張獎狀。他曾經提起校招時就想加入現在的公司，但沒有通過，在畢業積累經驗後，通過社招進入公司。

高廣輝在河南長大，十歲跟家人來到廣東，「以前家裡條件困難，沒有零花錢了，是撿垃圾去賣錢」。他大學就讀廣州軟件學院，16歲曾在日記裡寫：「命運和挫折讓我慢慢成長，心理和生理的變化讓我清醒，看透生活，分析未來，是努力，努力再努力」。讀書時見義勇為，曾和同學摁下了搶包的小偷。

