32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡

日本東京都警視廳西新井署一名32歲男性巡查長，近日被發現在值勤時舉槍輕生，震驚社會大眾。（示意圖／photoAC）

日本東京警界近日傳出一起憾事，警視聽西新井署一名32歲男性巡查長。今（7）日上午被發現陳屍在關原三丁目派出所1樓，頭部大量出血，當場死亡，身旁有一把配發的制式手槍。警方指出，死者自6日下午3時30分單獨值勤，隔日上司巡邏才發現他疑似輕生。

綜合日媒報導，據警視廳西新井署表示，死者是一名32歲男性巡查長，他自6日下午3時30分開始單獨在關原三丁目值勤，隔日上午約6時55分，署內主管在巡視時，驚見他倒臥在一樓，頭部大量出血，經確認已當場死亡。現場沒有打鬥痕跡，死者身旁有一把配發的勤務用槍。警方初步判定，死亡原因為槍擊自傷，但詳細事發經過仍在調查中。

西新井署表示，將配合全面調查，並檢討勤務安排及心理支持措施，避免類似悲劇再次發生。對此，西新井署署長藤戶圭祐表示，「職員疑似舉槍輕生，實屬遺憾。署方將釐清事實經過，並研擬措施以防範類似事件再次發生。」

此外，日本警方呼籲如有心理困擾民眾，可透過「日本生命之電話」等諮詢窗口尋求協助，也可在厚生勞動省網站搜尋「守護心靈」，找到電話與社群媒體的諮詢管道。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

