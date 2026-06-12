32歲「百億媳婦」開箱4層豪宅！粉色廁所超奢華 富尪最愛吃泡麵

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吳千語與施伯雄首度公開上海愛巢。（翻攝小紅書畫面）

32歲港星吳千語（Karena）2023年與「百億富三代」施伯雄結婚，成為豪門媳婦，婚後定居上海。近日夫妻倆接受中國家居雜誌專訪，首度公開位於上海的4層樓獨棟別墅，展示客廳、廚房、臥室、洗手間等，奢華裝潢全曝光。

親自參與設計新家？ 粉色沙發成客廳最大亮點？

吳千語與施伯雄在義大利托斯卡納舉辦婚禮後，就搬進這棟附有花園的獨棟別墅。她接受居家雜誌《AD》表示，自己深度參與新家設計，從空間規劃、家具挑選到燈光與藝術品擺設，幾乎每個細節都親自參與。她說：「家不需要刻意營造儀式感，而是讓人回來之後，可以真正放鬆、恢復能量的地方。」

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吳千語分享客廳設計理念，強調舒適與放鬆感。（翻攝小紅書畫面）

客廳以暖色調搭配粉色沙發，風格溫馨雅緻。（翻攝小紅書畫面）

談到客廳設計，吳千語表示，一開始就希望能兼顧招待朋友與舒適生活的需求，因此以白色牆面搭配深色家具為主軸，打造溫暖且具有層次感的空間。其中最吸睛的，莫過於一張粉色弧形沙發。她表示特別喜歡這張沙發，因為「有一種被擁抱的感覺」。

吳千語笑稱畫中的人物就是丈夫施伯雄。（翻攝小紅書畫面）

通往廚房的拱門，採用法國稀有大理石打造。（翻攝小紅書畫面）

客廳裡另一個焦點則是一幅由英國藝術家Jack Penny創作的畫作。吳千語接著指著畫中留著捲髮、正在打高爾夫球的男子表示：「這個人有沒有一點長得像我老公？」笑說：「捲毛、天天打高爾夫，就是他！」曝光丈夫最愛的休閒嗜好。

豪宅廚房採用大理石中島與木質櫥櫃設計。（翻攝小紅書畫面）

主臥室走簡約風格，整體氛圍低調舒適。（翻攝小紅書畫面）

除了客廳，豪宅內部裝潢同樣十分講究，從客廳通往廚房的拱門採用法國稀有大理石打造，開放式中島則選用巴西高級石材搭配黃銅五金；廚房更配備德國高級家電品牌設備。主臥室則以深棕色床頭搭配高級寢具，呈現低調典雅的風格。洗手間則以淡粉色大理石打造，衣帽間同樣走粉色調，整體風格相當夢幻。

豪宅裡竟囤滿泡麵？ 富三代老公最愛這一味？

吳千語也透露，當初選擇入住附花園的獨棟別墅，很大原因是為了家中兩隻愛犬，希望牠們能有更寬敞的活動空間。表示每次回到家都覺得特別放鬆，「感覺回到家裡，一天的疲憊都可以消除。」

吳千語的洗手間是以淡粉色大理石打造。（翻攝小紅書畫面）

粉色系衣帽間是豪宅亮點之一。（翻攝小紅書畫面）

雖然住在豪宅裡，但夫妻倆的飲食習慣卻意外相當平民，家中零食架上擺滿各種泡麵和零食。施伯雄自曝最愛吃出前一丁泡麵，還分享自己的「宿醉救星套餐」，那就是「出前一丁加煎蛋、兩片午餐肉，再配一罐可樂」。

吳千語與施伯雄公開家中零食櫃，泡麵意外成焦點。（翻攝小紅書畫面）

吳千語則最愛吃印尼營多撈麵，笑說：「蒜味真的超重，吃完嘴巴非常臭，一定要馬上刷牙。」不過施伯雄聽了表示，自己完全不介意，夫妻互動甜蜜。

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