32歲「百億媳婦」開箱4層豪宅！粉色廁所超奢華 富尪最愛吃泡麵
32歲港星吳千語（Karena）2023年與「百億富三代」施伯雄結婚，成為豪門媳婦，婚後定居上海。近日夫妻倆接受中國家居雜誌專訪，首度公開位於上海的4層樓獨棟別墅，展示客廳、廚房、臥室、洗手間等，奢華裝潢全曝光。
親自參與設計新家？ 粉色沙發成客廳最大亮點？
吳千語與施伯雄在義大利托斯卡納舉辦婚禮後，就搬進這棟附有花園的獨棟別墅。她接受居家雜誌《AD》表示，自己深度參與新家設計，從空間規劃、家具挑選到燈光與藝術品擺設，幾乎每個細節都親自參與。她說：「家不需要刻意營造儀式感，而是讓人回來之後，可以真正放鬆、恢復能量的地方。」
談到客廳設計，吳千語表示，一開始就希望能兼顧招待朋友與舒適生活的需求，因此以白色牆面搭配深色家具為主軸，打造溫暖且具有層次感的空間。其中最吸睛的，莫過於一張粉色弧形沙發。她表示特別喜歡這張沙發，因為「有一種被擁抱的感覺」。
客廳裡另一個焦點則是一幅由英國藝術家Jack Penny創作的畫作。吳千語接著指著畫中留著捲髮、正在打高爾夫球的男子表示：「這個人有沒有一點長得像我老公？」笑說：「捲毛、天天打高爾夫，就是他！」曝光丈夫最愛的休閒嗜好。
除了客廳，豪宅內部裝潢同樣十分講究，從客廳通往廚房的拱門採用法國稀有大理石打造，開放式中島則選用巴西高級石材搭配黃銅五金；廚房更配備德國高級家電品牌設備。主臥室則以深棕色床頭搭配高級寢具，呈現低調典雅的風格。洗手間則以淡粉色大理石打造，衣帽間同樣走粉色調，整體風格相當夢幻。
豪宅裡竟囤滿泡麵？ 富三代老公最愛這一味？
吳千語也透露，當初選擇入住附花園的獨棟別墅，很大原因是為了家中兩隻愛犬，希望牠們能有更寬敞的活動空間。表示每次回到家都覺得特別放鬆，「感覺回到家裡，一天的疲憊都可以消除。」
雖然住在豪宅裡，但夫妻倆的飲食習慣卻意外相當平民，家中零食架上擺滿各種泡麵和零食。施伯雄自曝最愛吃出前一丁泡麵，還分享自己的「宿醉救星套餐」，那就是「出前一丁加煎蛋、兩片午餐肉，再配一罐可樂」。
吳千語則最愛吃印尼營多撈麵，笑說：「蒜味真的超重，吃完嘴巴非常臭，一定要馬上刷牙。」不過施伯雄聽了表示，自己完全不介意，夫妻互動甜蜜。
更多鏡週刊報導
身價2697億「台灣第8富人」生日排場大！ 蔡依珊連勝文夫妻、關穎、林熙蕾都來了
48歲孫芸芸穿「透視洞洞裝」辣騎白馬！ 女兒狂虧：這次PO很快喔
曾馨瑩拎「130萬愛馬仕」參加富三代婚禮！ 桃紅華服配香檳閃爆全場
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
其他人也在看
Energy書偉閃兵役案「沒收入要養家」求輕判 謝京穎坐月子吐心聲
Energy成員張書偉涉嫌閃躲兵役，遭具體求刑2年8個月有期徒刑，12日在律師陪同下應訊。庭上他以要扶養雙胞胎女兒，是家中經濟支柱為由，盼法官能輕判，對此，正在坐月子的老婆謝京穎做出回應。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
安以軒富尪遭判13年後露面了 被好友A-Lin喚起「一個人」心境淚崩
【緯來新聞網】A-Lin推出單曲〈一個人〉，唱出每個安靜逞強的人，由好友戴佩妮創作，MV則由導演林書
台股終場漲逾千點收44169點 台積電漲60元
台股今天（12日）開高走高，早盤飆漲1649.42點，衝上44798點，寫下盤中史上第二大漲點，終場上漲1019.58點，收在44169.04點；AI族群領軍反攻，權值股勁揚，台積電漲60元，收2310元。
看不出77歲！黃西田驚人真實狀態曝光 7字洩「凍齡秘訣」不藏了
本週主題「熱鬧廟會嗨歌紅白大賞」邀請到宣傳收視冠軍、大獲好評民視八點檔《阿松與阿暖》，永遠的小朋友黃西田以及台語小天后吳淑敏。一出場白冰冰看著黃西田說：「能讓我叫哥哥的人，真的不多了」，出道45年的白冰冰，訪問黃西田出道幾年？黃西田回答：「62年」，超資深「工作年資」讓全場驚呼！蔡維歆
桃園毒駕悲劇奪3命！網怒點名藍白「這1事」
社會中心／綜合報導日前彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所所長陳國銘執行通緝犯查緝勤務時，遭施姓毒駕嫌犯駕車高速衝撞，造成雙腿嚴重骨折，同行員警趙秉逸也被車窗碎裂玻璃割傷，雙雙送醫救治，其中陳國銘目前仍住院接受治療。未料類似事件再度上演，桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生重大死亡車禍，一名疑似涉毒男子為躲避警方攔查，駕駛白色轎車逃逸，期間與警方展開追逐，最終因車輛失控打滑衝撞路人，造成2名無辜民眾送醫搶救後仍宣告不治。接連發生毒駕釀禍案件，也引發社群熱議，不少網友痛批毒品問題日益嚴重，甚至將矛頭指向藍白陣營刪減相關預算，質疑影響政府打擊毒品的成效。
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
觀察站／恐難過關… 監委「綠友友」累積相罵本
賴清德總統日前出席青年論壇才說，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事。賴總統這番話言猶在耳，但攤開昨天公布的第七屆監察委員名單，雖有零星的在野黨背景人選，但與「綠友友」監委被提名人比例懸殊，未見明顯善意，加上多名爭議人選，人事案立院闖關不樂觀，對朝野累積互信也效果有限。
台灣隊紐約辦桌失控！浩子驚遭警察威脅 街友持刀搜刮剩菜爆衝突
台灣跨國實境節目《請世界吃桌》今起在 LINE TV 熱鬧開播，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食 YouTuber 千千組成「辦桌台灣隊」，華麗陣容將廚藝及說菜技能發揮的淋漓盡致。日前藍正龍、浩子、陳隨意及千千接受 LINE TV 專訪，大家一致認同「美國」是最多挑戰的國家，不僅遇警察刁難，還發生街友搜刮食材與現場工作人員起爭執。蔡維歆
世足/吳賢揆自爆燒到38度！從小吃泥鰍湯長大 父母暫停餐廳營業親見證
韓國今在世足小組賽首輪以2比1逆轉氣走捷克，攻進致勝球的25歲前鋒吳賢揆透露，其實賽前自己還發燒到38度，一度擔心無法出戰，所幸在工作人員、領隊及隊醫照料下順利上場，助韓國收下時隔16年的世足開門紅。
泰國長公主罕見「心臟感染黴漿菌」不治！免疫狀況恐是關鍵
昏迷超過3年的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）已確認辭世，享年47歲。泰國皇室對外證實此消息，主治醫師說明，死因為心臟受黴漿菌（mycoplasma）感染，進而誘發嚴重心律不整。
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
中職第7隊呼之欲出？股東敲碗「台新新光獅」 獲吳東亮正面回應
即時中心／陳奕劭報導中華職棒第7隊來了？台新新光金（2887）今（12）日舉行股東會，小股東向董事長吳東亮敲碗，希望成立新的職棒隊伍「台新新光獅」隊，獲得董事長吳東亮正面回應，他強調，「棒球是我們的國球」，內部曾評估投入職棒事宜，朝這個方向走。
拳打腳踢是唯一語言！終極武癡電影《火遮眼》打得殘、打得創新、打好打滿
「火遮眼」是粵語俗語，形容「怒火掩蓋理智」之意。6/12上映的《火遮眼》，描述一位憤怒父親的救女冒險，片名自然是在描述父親角色的精神狀態。但事實上，這部電影從裡到外，全都洋溢著一片熱火熾情。這是一部用動作說話、以武打傳達情緒的電影，這將會是你從未看過的香港武打電影。讓我們介紹《火遮眼》有多麼熱血，讓喜愛香港武打電影的你非看不可。
民調：賴瑞隆領先近18個百分點 高雄市長選情差距擴大
新台灣國策智庫民調中心12日公布最新高雄市長選情調查結果。在支持度方面，賴瑞隆獲得46.2%受訪者支持，柯志恩為28.4%，另有25.4%尚未決定投票意向。若以當選可能性來看，53.6%受訪者看好賴瑞隆勝選，明顯高於柯志恩的25.3%，另有21.1%未表態。調查也顯示，高雄市長陳其邁施...
桃機宣布「航廈電車」7/1停駛 可改搭機捷、巡迴巴士
桃園機場公司宣布，配合第三航廈串接工程，原本往返第一、第二航廈的航廈電車（Skytrain）將於7月1日起停止營運。該公司在臉書粉絲團「桃園國際機場」發布公告，提醒準備出國的旅客提前規畫動線。
伊朗稱已將SpaceX相關設施列為軍事目標 正值馬斯克成為人類史上首位兆美元富翁之際
伊朗官方媒體6月11日報導，伊朗正考慮將美國企業家伊隆．馬斯克（Elon Musk）旗下經濟控股公司相關利益，納入軍事目標清單。伊朗方面指出，美以軍方使用星鏈（Starlink）衛星網路、X社群平台，以及馬斯克透過星盾（Starshield）計畫與美國政府合作，是此一決定的主要理由。根據伊朗國家通訊社法爾斯新聞社（Fars News Agency）的報導，伊......
資金挪移！金融股變飆股 專家教戰存股戰略
[NOWNEWS今日新聞]在科技股面臨漲多回檔時，資金轉向具備高殖利率及獲利穩定的金融股，富邦金股價已突破百元，成為國內金控史上首檔「百元金控」，股東會召開前夕股價更一度衝上127.5元新高，國泰金也...
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來
台中畢典清水區長獎全是簡體字 家長批品質有疑慮
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市清水區，有國小畢業生家長發現，區長獎"玩具風扇"套組禮品，包裝全是簡體字，疑似是中國貨，產品安全更引起家長疑慮。議員也認為，公家單位採購禮品，應該以"台灣製"為主。區公所回應，對於禮品來源，造成部分疑慮，深感抱歉，以後會更注意把關！