「32比0是我贏啦！」 國民黨今釋《萊爾校長宇宙彩蛋篇》

國民黨釋出《萊爾校長宇宙彩蛋篇》影片。

[Newtalk新聞] 國民黨主席朱立倫即將率211名國民黨工總辭前，國民黨今（31日）釋出《萊爾校長宇宙彩蛋篇》影片，面對大罷免的失敗，讓「萊爾校長」諷刺說出：「32比0，是我贏啦！」國民黨抨擊，能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，「萊爾校長」都選擇閃避與推託，一個政府只會作秀、只會甩鍋，人民最終面對的，只有更深的困境與失望。

在片長約2分鐘的影片開始之初，在「功德號」校車上，由形象酷似柯建銘的角色擔任駕駛，乘客車上有形象酷似吳思瑤的「謠」老師、看似行政院長卓榮泰、紅衣熊、綠油油等角色。

「謠」老師的手機先發出：「怎麼樣、怎麼樣」的鈴聲，接著出現後悔投給民進黨的民眾抱怨台詞後，「萊爾校長」獨自坐在車頂上說：「32比0，是我贏啦！你們不知道？拍手還要我說喔？」接著，「萊爾校長」唱起歌「帥、好帥、萊爾校長你最帥，哇賽，哇賽，萊爾校長腹肌一萬塊」。

接著，柯駕駛打電話，「謠」老師直接接手機丟出車外，打到一名「震怒」的男子，並出現燃燒的油廠、挖土機挖出大峽谷等畫面後。「萊爾校長」還接到「川督察」的電話，魯莽的萊爾校長，就叫你不要弄學生活動，你看，出事了吧？「萊爾校長」回應：「川督察，你怎麼知道是我弄的？還有，別稱呼我『萊爾校長』，我不喜歡，你就叫我名字，『區特』就好。」 川督察回應：「好的，『萊爾‧區特』校長。」

就「萊爾校長」追問，「20＋N」的公式。 川督察回應說：「你聽過一個名言嗎？兄弟會背叛你，但萊爾不會，因為，萊爾不會，就是不會。」

片尾則出現國民黨立委謝龍介修車的畫面，並感嘆這台車是修不好了。謝龍介說：「我一生監督一個人，尤其是開車技術差的人，哀！撿角！」，接著把手上拿著的萊爾校長紓壓球丟到地上。

