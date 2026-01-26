32萬杯臘八粥傳祝福 中嘉寬頻｜北健攜手佛光山推動公益
佛光山桃園講堂為慶祝佛陀成道日「法寶節」，1/24～25一連兩天，在桃園弘法新基地盛大舉辦「慶祝法寶節－寒冬送暖臘八粥」公益活動，今年活動規模擴大，吸引眾多民眾扶老攜幼共襄盛舉，在歲末寒冬中感受濃厚的人情溫暖與新春祝福。
活動現場準備多達32萬杯臘八粥與民眾結緣，象徵祝福與關懷不間斷，並邀請國寶級的明華園戲劇團帶來精彩演出，傳統戲曲與節慶氣氛相互交織，現場掌聲不斷。此外，主辦單位也規劃文創市集、AI機器人體驗等多元內容，結合科技與文化，讓活動兼具公益性與趣味性，吸引不同年齡層參與。
「慶祝法寶節－寒冬送暖臘八粥」公益活動祈福儀式。
中嘉寬頻｜北健響應佛光山桃園講堂公益善舉，於現場設置公益攤位與簡易攝影棚，提供民眾體驗「上電視」的拍攝樂趣，實踐媒體近用精神。現場同步宣導115年有線電視中、低收入戶補助方案，提供桃園北區低收入戶一年免費有線電視收視服務，以及中低收入戶優惠方案，協助弱勢家庭縮短數位落差。
活動期間，北健特別規劃「新春拜年馬年吉祥話」錄製活動，邀請民眾分享新年祝福或新希望，即可參加「好運『馬』上來」輪盤遊戲，將祝福與好運帶回家。參與民眾徐甄鎂表示，能在做公益的同時體驗拍攝，非常新鮮也很有意義；陳煜勝則幸運抽中大獎，直呼活動內容豐富又有趣。
民眾挑戰成小遊戲和錄製影片後，開心拿著小禮物合影留念。
此外，中嘉寬頻｜北健也透過互動遊戲推廣CH3公用頻道，設計「公用頻道小小分辨王」小遊戲，讓民眾以輕鬆方式認識公用頻道功能與理念。完成挑戰並訂閱「北健活力頻道」YouTube，即可獲得小禮物，吸引不少民眾排隊參加，成功提升公用頻道的能見度與參與度。
中嘉寬頻｜北健總經理許巧妮表示，感謝佛光山桃園講堂邀請北健共同參與公益行動，活動中拍攝的拜年吉祥話影片，後續也將於CH3公用頻道播出，傳遞「人人都能成為公用頻道主角」的理念。未來也將持續配合市府政策，推動有線電視補助方案，回饋地方、關懷弱勢，共同打造多元、理性且友善的媒體環境。
