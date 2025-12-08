32醫院組臨床試驗國家隊

台灣臨床試驗中心聯盟TACTC8日宣告成立，象徵國家隊正式啟動，邁向亞太臨床試驗樞紐。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

臨床試驗是衡量國家醫療科技水平的重要指標，但目前台灣卻顯著落後於鄰近的韓國與澳洲。因此，台灣臨床試驗中心聯盟TACTC8日宣告成立，象徵國家隊正式啟動，邁向亞太臨床試驗樞紐。

由台北醫學大學及體系3家醫院（北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院）與台中榮總醫院共同發起的台灣臨床試驗中心聯盟TACTC於12月8日正式成立，集結全台32家醫療與研究機構，包括23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學，凝聚跨院量能，全力強化台灣臨床試驗的國際競爭力。

衛福部長石崇良表示，引進新藥時會考量地區與人種的特殊性，如果臨床試驗能在台灣收案，藥證審查往往能加快，病人在試驗過程中也能更早受惠。舉例指出，在新冠肺炎疫情時期，台灣積極爭取抗病毒藥物「瑞德西韋」臨床試驗，最終確實也成功讓有需要的患者可以盡早使用到新藥。

石崇良說，TACTC成立後，透過文件標準化、契約一致化與流程簡化，結合藥證審查與健保給付審查的一條龍式服務，不僅讓台灣民眾更快受益，也讓產業願意選擇台灣作為研發基地，讓台灣的醫療水準持續走在最前端，達到三贏策略。

北醫大學校長、聯盟籌備召集人吳麥斯指出，目前台灣每年僅約300-400件臨床試驗，顯著落後於鄰近的韓國與澳洲每年超過1000件的表現。疫情後全球臨床試驗持續擴張，日本與新加坡亦持續維持兩位數成長，唯台灣實力不輸人、案件數卻追不上人，關鍵原因在於制度與流程效率的限制，無法同步跟上。

聯盟籌備共同召集人、台中榮總院長傅雲慶也表示，台灣最大瓶頸並非醫療能力不足，而是多中心流程缺乏整合，使國際藥廠在台啟動試驗的成本與時間提高。如果能在台灣就參與國際試驗，病人可以更早接觸尚未上市的潛力新藥，未來藥證審查也握有本土數據，審查速度與精準度都會提升。

吳麥斯強調，只要台灣能以更快的速度開案與收案，在兼具品質與效率下完成臨床試驗，不只可以追上韓國與澳洲，更能與亞太國家合作共同打造臨床試驗大聯盟，讓國際藥廠在新藥開發時，第一時間就想到台灣。