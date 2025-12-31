32 元的善意，換來一條前科？《賴芳玉聊法》直擊「善良的風險」：我們還敢做好人嗎？

一名清潔隊員，將回收的舊電鍋修好，送給拾荒阿嬤使用，卻因物品殘值 32 元，被法院判決成立貪污罪。案件曝光後，引發社會高度討論：當善意被制度懲罰，我們還能期待人願意多做一點嗎？

12 月 24 日播出的《賴芳玉聊法》，由賴芳玉律師與來賓夏韻芬，從這起「電鍋案」出發，延伸討論近年屢見不鮮的「善意反成風險」現象——包含被過度保護的「玻璃娃娃」事件，以及長照家庭在缺乏支援下走向悲劇的真實案例。

節目中，夏韻芬直言：「善良不是選擇，是必備。」但她也提醒，在高度制度化的社會裡，善良若缺乏支持與分工，往往會讓個人承擔過多風險。

賴芳玉則從法律角度補充，問題不在於「不要善良」，而在於「不要一個人扛」。她強調，通報機制、社政系統、學校與專業資源，都是讓善意不至於被犧牲的重要防線。

本集節目試圖回答的，不只是法律對錯，而是更根本的社會提問——當我們一次次用結果嚇退善意，這個社會，最後會留下什麼？

《賴芳玉聊法》於 12 月 24 日（三）18:00播出，邀請聽眾一起思考：善良，要怎麼做，才能不變成風險？

