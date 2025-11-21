32「國」代表同賀 新興國際中小學運動會如小型聯合國

三十二「國」代表同賀，新興國際中小學運動會如小型聯合國。（新與國中小學提供）

新興國際中小學校慶暨運動會，場面熱鬧繽紛，同學熱力四射，各班化身一個國家，精心打扮進場，宛如一場繽紛的嘉年華會，現場各國旗幟飄揚，更像一個國際大會。

新興國際中小學運動會結合國際教育，是一系列多元的活動。各班先抽取代表的國家，包括歐、亞、澳、非洲共三十二國。然後在教室外布置符合該國的情境，以海報、道具介紹各國的地理、歷史、經濟、藝術、運動、建築、風土民情、飲食文化等特色。學生利用下課時間前往各班觀賞作品並填寫學習單，透過投票與互動，進一步認識不同國家。

到了運動會這天，每班更以抽到的國家發想，融入該國的服裝、語言、音樂、舞蹈等，精心打扮，並製作道具，以完全擬真的樣貌，進行多國文化創意進場，現場各國旗幟飄揚，各「國」代表齊聚，氣氛熱烈，宛如一個小型聯合國活動，讓運動會不僅是體育競技的舞台，更成為一場跨文化交流的盛會。

總校長魏宏恩二十日表示，新興國際中小學注重國際教育與世界公民養成，聘有十位外師，開設多元與社團才藝課程，透過各種課程設計與活動規劃，以STEAM為教育核心素養，引進國外science教材，以小班教學的方式，幫助學生快樂、有趣、有效的學習，讓中小學生自然輕鬆的暸解國際社會、發展國際態度，以培養具國際素養、全球競合力與全球責任感的國際化人才。

副總校長兼中小學校長林繼生說，透過平日外師教學及結合節慶與生活的各種體驗，讓學生在日常課程與活動中了解國際文化，提早在學生心中埋下探索世界的種子，同時培養學生對各國文化有同情、共理的襟懷，讓學生生根本土，鍊結世界。運動會除了健康促進、培養團隊合作與君子之爭的運動精神外，更讓同學發揮創意，學習國際知識，擴展國際視野，可謂一舉多得。