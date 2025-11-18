320+1博覽會音樂三部曲 11月18日全網正式發行
(記者廖建智嘉義報導)
「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至28日舉辦，迎接這座城市建城321年的里程碑。為了為嘉義譜寫最動人的城市之歌，策展團隊特別邀請音樂策展人米奇林執掌整體音樂方向，攜手多位金曲獎得主與國際級音樂人，創作推出《嘉義市三部曲》，以「老靈魂，新節奏」(Old Soul, New Beat)的理念，用嶄新的視角重新詮釋在地文化，展現年輕世代眼中的嘉義。
黃敏惠市長表示，城市博覽會不只是一場展覽，更是嘉義市321年城市精神的再一次凝聚，而音樂正是串連情感、讓嘉義故事被更多人聽見的最佳媒介，《嘉義市三部曲》由三個截然不同的音樂團隊創作，各自呈現嘉義市的不同維度，帶領大家從角度重新理解這座城市。
主題曲一《全家一起飛》，王彩樺 × 美秀集團演唱，由2010年憑藉台語電音舞曲《保庇》紅遍大街小巷的王彩樺，與創立於嘉義、融合台式復古搖滾與電子元素的美秀集團聯手，共同打造一首充滿青春活力與家鄉自豪感的主題歌。歌曲巧妙運用「全家一起飛/全嘉義起飛」的雙關表達，呼應博覽會的「+1」核心理念，透過音樂傳遞嘉義作為青年靠山的能量，喚起地方溫度與共鳴。
主題曲二《佮伊做陣行》，李英宏 × 陳建瑋演唱，由屢獲肯定的音樂人李英宏與兩度榮獲金曲獎「最佳台語男歌手獎」的陳建瑋攜手創作，以台語歌詞深情唱出遊子思鄉的渴望與對家鄉的眷戀。歌曲核心概念圍繞「歸鄉、守候、依靠」，用溫柔有力的歌聲詮釋心飛神馳、迫不及待想奔回嘉義的情感，提醒人們珍惜家人與記憶，共同攜手在地發展。
主題曲三《搬回家》，王彙筑 × 青虫AOI演唱，由嘉義籍音樂人王彙筑與融合台語與都會民謠風格的青虫樂團聯合創作，從電話問候展開序章，流露離鄉後的孤單與掛念。副歌「我要搬回家」成為返鄉與尋找心安的呼喚，提醒人們珍惜家庭紐帶，重新找回歸屬與力量，強化了嘉義作為心靈港灣的定位。
文化局局長謝育哲表示，本次主題曲拍攝從策展人、導演、封面設計師及演唱團隊都是嘉義人，完全體現今年市博強調的，以人才 +1 出發，人人都是策展人的精神，尤其主題曲宣傳片由國際級導演同時也是嘉義人的李品賢執導，以創新的敘事手法將三部曲的故事化為影像。宣傳片從一張流水席桌、一碗雞肉飯從天而降的超現實開場開始，透過無人機視角象徵性地展現神明邀請大家共襄盛舉的意涵。影片巧妙融合嘉義特色文化元素，包括經典布袋戲、龍舞獅陣、奉天宮、三昧堂等在地文化地標，全景展現嘉義的傳統魅力與現代活力碰撞所產生的火花。
音樂策展人米奇林表示，三部曲的概念在於呈現嘉義的多個面向與不同語境，三個迥異的曲風，將嘉義的不同面貌完整呈現出來。宣傳片導演李品賢強調，不管是台北人、全台灣的人，甚至外國觀光客，我們都希望能透過這支宣傳片吸引到他們的目光，讓他們對嘉義產生好奇與期待。而《嘉義市三部曲》封面設計，則由嘉義籍平面設計師森田達子操刀，她擅長用溫暖線條與新舊視覺手法進行創作。
透過12月12至12月28日為期17天的城市博覽會，讓更多人認識一個既尊重歷史、又擁抱未來的嘉義。從主題曲到宣傳片，再到展覽全景，嘉義市正以「老靈魂，新節奏」的姿態，邀請全台灣、全世界來嘉義，一起感受這座城市的美。
更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體
Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025
Instagram：@ChiayiCityExpo2025
