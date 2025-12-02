320+1嘉義城市博覽會推出35場城市走讀 邀您用不同視角聆聽嘉義故事

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「喂，您好，他現在不在位子上。」這是每通電話最開始的熟悉台詞，也是這個走讀季的邀請。2025年12月12日至12月28日，嘉義市政府將携手創意策展團隊辵辵計画，在「320+1嘉義城市博覽會」推出《不在位子上，城市走讀 WE PLAY+1》，共規劃35場次的深度體驗活動。有別於傳統景點導覽的單一視角，本次城市走讀邀請民眾跟著返鄉創作者、設計師、策展人與火雞肉飯研究者，用耳朵、鞋底、氣味和眼神，從不同象限走讀嘉義，打破地面行走的侷限，開啟不限於地面的多象限城市體驗。

廣告 廣告

市長黃敏惠表示，320+1不只是數字，更代表嘉義市每一位市民都是城市的主角。相比博覽會的單向觀看模式，「播放嘉義」強調「參與」與「體驗」，希望透過音樂、美食、藝術與人文的串聯，讓每位來訪者都能找到屬於自己的嘉義節奏。活動期間適逢年末假期，誠摯邀請全台民眾來到嘉義，用雙腳丈量城市、用耳朵聆聽故事、用心感受這座城市的溫度。無論您是美食愛好者、設計迷、文化探險家，或是對嘉義懷抱好奇心的旅人，都能在35場走讀中找到專屬的驚喜與共鳴。

▲城市百位MAP_正面，帶領參與者從美術館、廟埕、老屋到樹冠層，用多面向的感官重新認識嘉義。

文化局長謝育哲表示，本次城市走讀「320+1嘉義城市博覽會──播放嘉義 WE PLAY+1」三部曲，希望大家起身離開座位，召集大家走進城市、認識嘉義的其中的一個環節。參與者除享受實地走讀的深度體驗外，更可搭配「城市百位嘉義播放清單」體驗，領取城市地圖按圖索驥探訪百家特色店舖，聆聽店主精心挑選代表嘉義精神的歌曲，感受每家店舖獨特的氛圍與故事。此外，還能參與「給桃城的生日祝福」活動，在20家桃城主題串聯店家品嚐主題飲食，購買主題商品，透過集章活動採摘一顆新鮮美味的嘉義市。凡集滿5點，可於320+1嘉義市城市博覽會市集「嘉義大市」服務台兌換 「A.P.P X We Play+1」活動提袋（限量800個）成為桃袋郎；集滿20點，可參與12/27（六）下午4-5點的城市走讀「隱藏版路線」城市解壓縮場（屆時請攜帶集滿之集點卡做為信號辨識物，準時於市府門前集合），三大體驗內容相輔相成，讓民眾能用走讀、聆聽與品嚐等多感官方式，深入認識這座城市。

▲城市百位MAP_背面，更明顯標註地理方位。

活動總策劃Rainie指出，相比傳統的景點導覽模式，本次城市走讀系列除了地面行走體驗，每天推出不同主題的深度路線，帶領參與者從美術館、廟埕、老屋到樹冠層，用多面向的感官重新認識嘉義。活動規劃七大主題路線，活動期間共35場次讓民眾盡情探索。週一的「呼吸白噪音」透過在公園中頌缽共振與攀樹體驗，用聲音與垂直視角重新感受大自然；週二「嘉義城之美」探討廟宇與美術館之間的對話，拉近傳統信仰空間與當代藝術場景的距離；週三「諧音梗走讀」來場文字遊戲的城市冒險，發現嘉義招牌上的巧思與生活哲學；週四「火雞散步團」跟隨嘉義雞肉飯研究員漫步東市場，感受在地小菜文化與庶民美食故事；週五「木屋重混」走入嘉義老木屋翻新現場，從經營者視角探討城市改造與商業延續的可能；週六「靈感取樣所」由在地創作者帶路，發掘嘉義變奏曲中的創意靈感與文化底蘊；週日「冷知識獵奇」專為好奇心滿滿的旅人設計，挖掘嘉義鮮為人知的城市軼事與歷史細節。

本次走讀活動邀請十位在地創作者、設計師與文化工作者擔任講者，各自帶領民眾從自身專業與視角認識嘉義。頌缽老師Mica透過聲音療癒人心；「佇嘉木」主理人蔡期昇是親近自然生態的推動者；「嘉義異鄉人」孫育晴以專業藝術策展背景，帶領民眾走入「島內移民」眼中的嘉義精彩；「大象設計」共同創辦人潘岳麟從策展與設計的跨界視角出發；圖文創作者「下港女子」楊甯凱以在地文化傳遞者的身份現身，提供街頭觀察的趣味亮點；嘉義女婿蔡灯偉為「Byway嘉餚-嘉義雞肉飯指南」板主，因為無心一句話問嘉義同事哪家雞肉飯比較好吃，而開啟挑戰紀錄吃遍大嘉義地區雞肉飯；「HERMIT」創辦人簡紫岳以經營者、設計師的多元身份觀看翻修後木屋的文化延續；「平凡製作」創意總監黃銘彰長期透過策展與編輯在地方實踐創意，擅長以文字梳理文化及品牌脈絡；「諸羅設計塾」規劃長陳怡廷以建築專業為基礎，透過空間設計教育，探索城市改變的可能性；而「辵辵計画」創意總監Rainie（播放嘉義WE PLAY+1 活動總策劃）則以創意企劃及商業的兼容性喚醒街區個性。這些多元身份與專業的在地創作者用各自的專業與熱情，將嘉義的故事說得更立體、更生動。

讓我們一起按下播放鍵，跟著各場走讀講師的腳步，聆聽嘉義獨特的城市旋律。從呼吸白噪音的靜謐，到火雞散步團的熱鬧，從諧音梗招牌的巧思，到木屋重混的想像，嘉義正在用多元的方式展現自己。今年12月，邀請您透過走讀、聆聽與品嚐，與嘉義進行一場深度的對話。（照片：記者劉芳妃攝）